ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Сокращение помощи безработным и дефицит вакансий: жители Эстонии о безработице

Министерство экономики планирует с 2025 по 2027 год урезать пособия безработным на 130 млн евро. По данным Кассы по безработице на конец сентября в качестве безработных было зарегистрировано 49 286 человек, а уровень безработицы составил 7,4%. Количество вакансий сократилось почти на треть и соответствует уровню 2018 и 2019 годов. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, трудно ли найти работу и как часто ее приходится менять.
Андрей Соколов, смотритель зоопарка (Таллинн)
- Как часто вам или вашим знакомым приходится менять место работы?
- Мне не приходится, но в строительной сфере среди моих знакомых это чувствуется. Сейчас любой работодатель пытается сокращать издержки, а это не только ресурсы, но и рабочие. Тут вопрос не столько в квалификации рабочего, сколько в размере зарплаты. Хозяин бизнеса сокращает тех, кто ему дорого обходится, и нанимает тех, кому можно меньше платить. Поэтому люди в поиске работы ходят туда-сюда по стройкам. Безработных стало больше везде.
- Нынешний рост безработицы имеет экономические или политические причины?
- Всего хватает, но больше экономическая причина. У меня знакомые все пошли на биржу, но это временно. Ни один нормальный человек не будет сидеть без работы. По новым правилам грядет снижение пособий, сроки выплат сокращают, так что ищут сразу же что-то.
- А есть сферы, где постоянная нехватка сотрудников?
- Медицина. У нас в поликлинике огромные очереди, а это показатель, что специалистов не хватает.
Виктор Скороход, прораб (Нарва)
- Трудно ли найти работу по профессии?
- Да. По профессии очень трудно. Сейчас такая ситуация, что нужно соглашаться на ту работу, которую предлагают. Обычной работы, чтобы прожить, много. Я жил в Польше, есть с чем сравнивать, так что предложений здесь достаточно. Вот меня сократили с завода месяц назад, пока ищу, но на обычную не хочу идти. Я считаю, что в интернете на ставках в спорте больше получается заработать, чем горбатиться весь день за 4 евро в час.
- Нынешний рост безработицы имеет экономические или политические причины?
- Все связано с политикой, с нашим правительством, которое о социальных гарантиях мало думает. Это ненормально, что люди по полгода не могут трудоустроиться. Ладно, меня возьмут, а чуть постарше уже не берут. Сейчас предпочитают старому опытному человеку молодого и глупого. А почему? Чтобы помыкать удобнее и увольнять легче было. А результат? Кому он нужен.
Павел Билан, менеджер (Таллинн)
- Трудно ли сегодня найти работу по профессии?
- Не знаю. Я работаю на одном месте давно и искать не собираюсь. Мне кажется, что проблема безработицы преувеличена, потому что работа всегда есть, и кто желает найти ее, тот находит.
- А вашим знакомым часто приходится искать новое место работы?
- В моем кругу у всех людей стабильная работа. Нет, я не помню, чтобы кто-то испытывал трудности. Даже если люди ищут работу, то есть биржа труда, касса по безработице. Полно вариантов, когда тебе помогут.
- Нынешний рост безработицы имеет экономические или политические причины?
- Причина роста в нежелании работать.
Элиза Порохня, студентка (Таллинн)
- Как часто вам или вашим знакомым приходится менять место работы?
- Я не меняю, я учусь. Мне кажется, что острой проблемы поиска работы сейчас нет. Я даже заметила, что в некоторых местах спрос на людей повысился. Сейчас можно без всякого образования найти работу от 8 до 13 евро в час.
Безработица - процесс естественной регуляции и сокращения объясняются просчетами частного бизнеса. Во время ковида я работала в отеле, и у нас были увольнения из-за того, что руководство не умело правильно вести дела. Кто-то пошел искать новую работу, я пошла учиться.
- Трудно ли найти работу по профессии?
- Зависит от профессии. Я учусь на медицинского работника, а такие знания нужны всегда и везде.
- А есть сферы, где постоянная нехватка сотрудников?
- Биоинженерия. Люди все больше и больше задумываются о своем здоровье, о красоте, о правильном питании. Это сфера будущего, в которую берут и будут брать всегда.
Дмитрий Котов, проектировщик (Палдиски)
- Часто вам или вашим знакомым приходится менять место работы?
- Очень часто. Я вот месяц уже ищу и еще два или три уйдет на это. Сейчас на бирже стою, но там даже это пособие сейчас сокращать уже будут. Конечно, я сам тоже ищу работу, но устал слышать отказы или про унизительный заработок. И такая история у многих моих знакомых, между прочим, и не только в Палдиски и здесь в Таллинне, и в Силламяэ, и в Нарве.
- Нынешний рост безработицы имеет экономические или политические причины?
- Тут политические причины, я думаю. У нас политики не понимают, как мы здесь все живем. Ни министры, ни депутаты понятия не имеют об уровне жизни у нас. У нас не защищены рабочие места. Сейчас работодателю удобнее нанять того, кто согласен на меньшую зарплату.
- Вы против свободного рынка труда?
- Я против безобразия в отношении государства к своим гражданам. Сколько раз видел, как нанимают и латышей, и литовцев, и поляков. Про украинцев я не против, война там, это понятно. А вот европейцы почему без проблем нас оттирают в нашей же стране? Надо закон какой-то вводить.
Александр Тепляков, администратор (Таллинн)
- Трудно ли сегодня найти работу по профессии?
- Это проблема для тех, кто хочет получить рабочее место по своим завышенным запросам. Ищут не только по размеру зарплаты, но и удобный график, расположение в городе, даже бонусы кому-то нужны. Да, таким сложно найти. Это оттого, что за два года самоизоляции люди привыкли к комфортной работе из дома, а сейчас на работу ходить надо. Или же очень узкая сфера деятельности, тогда тоже сложно. А обычной работы полно.
- Часто вам или вашим знакомым приходится менять место работы?
- Не могу сказать. Мне кажется, менять можно только в том случае, когда на новом месте перспектив больше. Я сам учусь, работаю на основной работе и еще подрабатываю в Bolt. И загрузка есть, и деньги можно заработать, и относительная свобода по графику. Среди моих друзей многие совмещают основную с подработкой, и как это не найти работы? Не находят работу только лентяи.
- А есть сферы, где постоянная нехватка сотрудников?
- Конечно. Это наукоемкие технологии и специальности бытового обслуживания: слесари, электрики, каменщики, сантехники. Я изучаю электроэнергетику, альтернативные источники энергии, так что буду искать себя там.
Владимир Трофимов, разнорабочий (Валга)
- Часто вам или вашим знакомым приходится менять место работы?
- Смотря какая профессия. Мне часто, у меня образования пока нет. А вообще многие профессии испытывают очень острую нехватку людей. Мне кажется, сейчас у молодежи достаточно возможностей, чтобы найти себе достойную работу. Если учиться и получать образование по конкретной специальности, то возможности открываются и у нас в Эстонии, и в Финляндии, и в Германии. Если сравнивать то, как было лет десять назад и сейчас, то возможностей даже больше. Мои знакомые почти все вне Эстонии зарабатывают, но у них специальности есть.
- А есть сферы, где постоянная нехватка сотрудников?
- Да все рабочие специальности требуют людей. Если ты нормальный человек, дисциплинированный, то тебя везде возьмут. Тем более если ты молодой и еще готов учиться. Я тоже учусь.
- Нынешний рост безработицы имеет экономические или политические причины?
- Грубо говоря, если люди говорят о том, что работу найти не могут, то это значит, что они работу искать не хотят. И тут ни политика, ни экономика не поможет. Человеку, если ему надо, всегда может найти.
Татьяна Иванова, швея (Таллинн)
- Трудно ли найти работу по профессии?
- Трудно. И не только по профессии, но и из-за возраста. Таким как я намного тяжелее найти работу, чем молодежи. Сейчас увольняются многие, потому что очень маленькие зарплаты. И сокращать стали чаще, потому что производства закрываются. Я в швейном производстве всю жизнь работаю и вижу, как сейчас резко упала рентабельность этой сферы. Моим знакомым, кого сократили, сейчас очень сложно найти работу.
- Как долго ваши знакомые находятся в поиске работы?
- У нас кого первых сократили, я знаю, что до сих пор они не нашли работы. Это около четырех месяцев, а это еще терпимо. Я знаю случаи, когда ищут по году.
- Нынешний рост безработицы имеет экономические или политические причины?
- Только экономика. Среднюю зарплату надо поднимать, налог с оборота платить со следующего года 22 процента, собственники на этом уже проигрывают, а если учитывать инфляцию и удорожание кредитов, то понятно, почему людей сокращают.
Комментарий автора
По данным Департамента статистики, уровень безработицы вырос до 7,4 процентов, при этом число вакансий на рынке труда Эстонии по сравнению с прошлым годом ощутимо сократилось. Это подтверждают и порталы по трудоустройству. Количество вакансий по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 20-30 процентов, а конкуренция за рабочие места возросла.
Одной из причин является общий экономический спад, в результате которого предприятия создают меньше рабочих мест. Другая причина - увеличение населения Эстонии за счет прибытия иностранной рабочей силы. Таким образом, наряду с увеличением числа безработных вырос и уровень занятости.
По словам аналитика Департамента статистики Теа Васильевой, число занятых на рынке труда выросло за счет роста населения, но увеличение количества безработных говорит об экономическом спаде в стране.
«Очевидно что людей на рынке труда стало больше. Если сравнивать данные за второй квартал этого года с аналогичным кварталом прошлого года, то у нас на 25 000 больше занятых, - констатировала Васильева в интервью ERR. - Безработных стало больше на 8000 человек. Рост наблюдается в обоих направлениях».
На фоне ухудшающейся картины с занятостью населения Министерство экономики планирует с 2025 по 2027 год урезать средства на помощь безработным на 130 млн евро. Конкретные шаги еще не разработаны, однако по словам министра Тийта Рийсало в интервью ERR, планируется пересмотреть и систему страхования от безработицы, и порядок предоставления пособия по безработице.
Возможно, стоит ожидать сокращение периода выплаты пособий и реорганизация обучения, предлагаемого Кассой по безработице.