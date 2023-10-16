ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Сокращение помощи безработным и дефицит вакансий: жители Эстонии о безработице

- Трудно. И не только по профессии, но и из-за возраста. Таким как я намного тяжелее найти работу, чем молодежи. Сейчас увольняются многие, потому что очень маленькие зарплаты. И сокращать стали чаще, потому что производства закрываются. Я в швейном производстве всю жизнь работаю и вижу, как сейчас резко упала рентабельность этой сферы. Моим знакомым, кого сократили, сейчас очень сложно найти работу.

- Как долго ваши знакомые находятся в поиске работы?

- У нас кого первых сократили, я знаю, что до сих пор они не нашли работы. Это около четырех месяцев, а это еще терпимо. Я знаю случаи, когда ищут по году.

- Нынешний рост безработицы имеет экономические или политические причины?

- Только экономика. Среднюю зарплату надо поднимать, налог с оборота платить со следующего года 22 процента, собственники на этом уже проигрывают, а если учитывать инфляцию и удорожание кредитов, то понятно, почему людей сокращают.

Комментарий автора По данным Департамента статистики, уровень безработицы вырос до 7,4 процентов, при этом число вакансий на рынке труда Эстонии по сравнению с прошлым годом ощутимо сократилось. Это подтверждают и порталы по трудоустройству. Количество вакансий по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 20-30 процентов, а конкуренция за рабочие места возросла. Одной из причин является общий экономический спад, в результате которого предприятия создают меньше рабочих мест. Другая причина - увеличение населения Эстонии за счет прибытия иностранной рабочей силы. Таким образом, наряду с увеличением числа безработных вырос и уровень занятости. По словам аналитика Департамента статистики Теа Васильевой, число занятых на рынке труда выросло за счет роста населения, но увеличение количества безработных говорит об экономическом спаде в стране. «Очевидно что людей на рынке труда стало больше. Если сравнивать данные за второй квартал этого года с аналогичным кварталом прошлого года, то у нас на 25 000 больше занятых, - констатировала Васильева в интервью ERR. - Безработных стало больше на 8000 человек. Рост наблюдается в обоих направлениях». На фоне ухудшающейся картины с занятостью населения Министерство экономики планирует с 2025 по 2027 год урезать средства на помощь безработным на 130 млн евро. Конкретные шаги еще не разработаны, однако по словам министра Тийта Рийсало в интервью ERR, планируется пересмотреть и систему страхования от безработицы, и порядок предоставления пособия по безработице. Возможно, стоит ожидать сокращение периода выплаты пособий и реорганизация обучения, предлагаемого Кассой по безработице.