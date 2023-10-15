Видео ⟩ Терапевт по питанию: гуру в интернете не заинтересован в вашем здоровье, он зарабатывает деньги

Во время диеты, объяснила специалист, можно говорить только о краткосрочных результатах, если же есть цель добиться долгосрочных результатов, то речь пойдет уже о системе питания.

«Диета - это медицинский инструмент, когда специалист создает специальное питание для больного человека, - сказала Матвиенко. - Но если вы видите в интернете, что какой-то гуру по диетологии предлагает вам купить диету, то, скорее всего, он не заинтересован в вашем здоровье. Скорее всего, он заинтересован просто заработать деньги. Поэтому стремитесь менять систему питания, а не искать очередную диету».