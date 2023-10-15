«Нужно понимать, что любая диета - это стресс, а во время стресса метаболизм замедляется и результат может быть плачевным», - объяснила в передаче «Своя правда» терапевт по питанию Оксана Матвиенко.
Видео ⟩ Терапевт по питанию: гуру в интернете не заинтересован в вашем здоровье, он зарабатывает деньги
Во время диеты, объяснила специалист, можно говорить только о краткосрочных результатах, если же есть цель добиться долгосрочных результатов, то речь пойдет уже о системе питания.
«Диета - это медицинский инструмент, когда специалист создает специальное питание для больного человека, - сказала Матвиенко. - Но если вы видите в интернете, что какой-то гуру по диетологии предлагает вам купить диету, то, скорее всего, он не заинтересован в вашем здоровье. Скорее всего, он заинтересован просто заработать деньги. Поэтому стремитесь менять систему питания, а не искать очередную диету».
Как привести свой вес в порядок и не потерять здоровье? К чему могут привести странные советы подружек, интернет-гуру и собственные фантазии? Об этом и многом другом вы узнаете в новом выпуске передачи «Своя правда» под названием «Ешьте на здоровье», который выйдет в эфир в понедельник, 16 октября, в 20.30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.