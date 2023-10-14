Российская армия ведет массированный штурм Авдеевки. Что там происходит и почему это важно

«Днем тишины в городе не бывает вообще. Бьют из всего, что есть в наличии. Относительно эвакуации - она продолжается. Не в тех объемах, как бы хотелось. В основном из-за того, что люди не имеют желания. По состоянию на утро в городе остаются 1620 человек. Есть гуманитарная помощь, медицина, продукты», - сказал Барабаш.

Глава ГВА также сообщил, что в течение недели из Авдеевки выехали семь жителей. При этом согласованных гуманитарных коридоров для эвакуации населения нет.

«Каждая эвакуация похожа на спецоперацию. Большое количество людей задействовано, чтобы вывести даже одного человека. Сложно уговаривать людей выезжать, нас уже по сто раз послали, а вот к родственникам еще порой прислушиваются», - отметил Барабаш.

Что известно о ходе боевых действий около Авдеевки

Главные усилия российских войск направлены на взятие Авдеевки в окружение - для этого они пытаются захватить несколько населенных пунктов, расположенных на флангах, в том числе Степовое, Бердычи и Северное.

По состоянию на 12 октября эксперты американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские войска не добились каких-либо крупных прорывов возле Авдеевки и вряд ли смогут сразу отрезать украинские силы в городе.