Видео ⟩ Психолог: человек с расстройством пищевого поведения стремится отработать каждую съеденную калорию

«Мы часто слышим истории: я хочу быть в зале исключительным, мне нужно поднимать все более и более высокий вес. Это как раз и есть тот момент, когда диета становится уже ненормальным поведением. Возникает зацикленность: мне нужно жать больше килограммов, мне нужно сделать больше приседаний. У нас есть пациенты, которые ходят на тренировки по десять раз за неделю. Это уже ненормальное состояние. Компенсаторное поведение - это часть расстройство пищевого поведения», - объяснила психолог.