В передаче «Своя правда», посвященной диетам и их последствиям, психолог Анна Столярова объяснила, что стремление убить каждую съеденную калорию у людей с расстройством пищевого поведения, добавляющих в свою жизнь спорт, часто сопровождается так называемым компенсаторным поведением: каждая съеденная калория должна быть отработана, поэтому люди изводят себя тренировками, считая, что так они могут совместить две вещи - питание и похудение.
Видео ⟩ Психолог: человек с расстройством пищевого поведения стремится отработать каждую съеденную калорию
«Мы часто слышим истории: я хочу быть в зале исключительным, мне нужно поднимать все более и более высокий вес. Это как раз и есть тот момент, когда диета становится уже ненормальным поведением. Возникает зацикленность: мне нужно жать больше килограммов, мне нужно сделать больше приседаний. У нас есть пациенты, которые ходят на тренировки по десять раз за неделю. Это уже ненормальное состояние. Компенсаторное поведение - это часть расстройство пищевого поведения», - объяснила психолог.
Как не потерять здоровье, а в некоторых ситуациях и жизнь, стремясь к идеальному весу и идеальному телу? На этот и другие вопросы, связанные с диетами, ответят герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 16 октября, в 20.30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.