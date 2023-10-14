К участию в Roboliiga 2023 приглашаются не только школьные, но и семейные команды

Robotex International 2023 пройдет при поддержке города Таллинна. В рамках программы «Таллинн - зеленая столица Европы 2023» поставлена задача сделать в этом году город ближе к людям, вовлекая в городские проекты больше горожан, компаний и различных неправительственных организаций, а также придавая импульс экологически чистым инициативам.

Тема Roboliiga этого года - «Мой город без автомобилей» - также вдохновлена ​​идеей зеленой столицы.

Roboliiga - это трамплин для детей дошкольного и младшего школьного возраста в развивающийся мир робототехники. В отличие от других соревнований под эгидой Robotex, в соревнованиях Roboliiga не важны скорость и мощность, и в них не определяются победители и призеры.

Вместо этого соревнование сервируется как увлекательное учебное путешествие, в котором ценится командная работа, креативность и умение программировать роботов.

В этом году Roboliiga дает детям возможность рассказать о своем видении города без автомобилей.

Помимо детских садов, школ и кружков по интересам, к участию в различных конкурсных категориях Roboliiga приглашаются и семьи. Зарегистрироваться могут семейные команды из 3-5 человек, а также школьные команды из детей в возрасте до 12 лет.

Регистрация на соревнования открыта до 31 октября, конкурсный взнос составляет 10 евро плюс налог с оборота.