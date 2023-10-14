Австралия сказала «нет» «Голосу» аборигенов. Жители страны на референдуме отвергли признание коренных народов

По данным на утро субботы (в Австралии в это время уже вечер), подсчитано около 45% голосов, но соотношение сторонников и противников конституционных изменений настолько велико, что изменить его уже невозможно: около 57% процентов избирателей сказали «нет», и только около 42% - «да».

Для победы сторонникам изменения конституции требовалось получить большинство голосов в большинстве штатов Австралии, то есть более 50% населения по меньшей мере в четырех из шести штатов.

Однако уже на первых этапах подсчета голосов стало ясно, что избиратели в трех штатах - Тасмании, Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе - сказали «нет». Это означает, что референдум закончился для правительства провалом.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе признал поражение и призвал страну искать другие подходы к признанию коренного населения. «Завтра мы обязаны искать другой путь, сохраняя тот же оптимизм, - сказал он. - Мы выступали за эти изменения не потому, что нам так было удобно, а потому что были убеждены в нашей правоте. Но когда берешься за трудные дела, когда ставишь себе амбициозные задачи, иногда терпишь поражение. Сегодня мы признаем и понимаем, что так случилось с нами».

Что такое «Голос» и какими были аргументы сторон