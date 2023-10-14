ФОТО ⟩ Лобовое столкновение: на шоссе Таллинн-Нарва погиб человек, пятеро пострадали

Сегодня в 14:50 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении автомобилей Infiniti и Audi на шоссе Таллинн-Нарва в районе Кырккюла, волость Виру-Нигула. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб, пятеро пострадали.

Руководитель группы Йыхвиского отделения полиции Павел Решкин сообщил Virumaa Teataja, что всего было пять пострадавших, один из которых - ребенок, и один человек погиб. «На данный момент обстоятельства неясны, мы опрашиваем свидетелей. Известно, что один автомобиль свернул на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение. Какой именно автомобиль двигался во встречном направлении, на данный момент неизвестно, это будет выяснено в ходе дальнейшего разбирательства. Судя по повреждениям автомобилей, скорость была высокой», - прокомментировал Решкин.