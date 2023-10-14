ФОТО ⟩ В Нымме продается уникальный дом, похожий на музей стиля ар-деко

Дом площадью 363,6 м2 расположен на земельном участке площадью 2993 м2 в одной из самых живописных частей Нымме, со вкусом обставлен и украшен великолепными произведениями искусства.

Здание было спроектировано архитектором Эугеном Захариасом в 1930-х годах, а строительство завершилось 27 августа 1940 года. В 2004 году была произведена полная реновация, которой руководила известный эстонский архитектор интерьеров Юта Лембер.

Дизайн интерьера соответствует стилю оригинала. Фото: KV.EE

В ходе реновации было сохранено много аутентичных деталей. Дом состоит из двухслойного бревенчатого каркаса и снаружи утеплен минеральной ватой. Внешний вид здания не подвергся изменениям: наружные стены оштукатурены, заменены окна. Два года назад жестяную крышу заменили на новую и сделали дополнительную изоляцию, отвечающую современным требованиям.

Недвижимость, выставленная на продажу, состоит из двух отдельных участков по адресам: Вабадузе-пст, 109 (1943 м2) и Вабадузе-пст, 109а (1050 м2). При желании у нового собственника есть возможность построить отдельный дом на участке Вабадузе-пст, 109а.

Интерьеры украшены произведениями искусства. Фото: KV.EE

Двор благоустроен и огорожен деревянным забором, обеспечивающим приватность. Во дворе достаточно места для установки садовой мебели, а также подготовлено место для открытого бассейна.

Территорию украшает установленная под соснами бронзовая фигура страуса работы художника Яака Соанса и архитектора Рейна Луупа. Скульптур в ныммеских дворах достаточно, но поскольку в Нымме часто встречаются белки, зайцы и лисы, было решено выбрать для ландшафтного дизайна особенную птицу.