Депутат Грюнталь о скандале с топливной картой: меня хотят отменить

Член парламентской фракции EKRE Калле Грюнталь заявил программе Reporter, что все его поездки и закупки топлива связаны с его деятельностью в качестве депутата Рийгикогу. При этом он не привел никаких примеров.
На этой неделе газета Äripäev впервые написала, что Грюнталь заправлял свой автомобиль бензином и дизельным топливом с интервалом в пять минут. Вчера газета Eesti Ekspress написала, что в то же время, когда он находился в зале заседаний, он пользовался топливной картой. В связи с использованием топливной карты в отношении Грюнталя ведется уголовное расследование.
Одалживали ли вы свою топливную карту кому-либо еще? «У меня нет никаких комментариев по этому поводу», - сказал Грюнталь в интервью Reporter. Какие задачи вы решаете с помощью этих поездок? «Мои поездки связаны с моей работой в качестве депутата», - ответил Грюнталь. Примеров он приводить не стал.
«Если исходить из того, что пресса узнает об уголовном деле раньше меня, то я не могу сказать ничего другого, кроме того, что между прессой и прокуратурой существует сотрудничество», - сказал депутат.
Прокурор Алан Рюйтель подчеркнул, что он не сотрудничает с прессой и не получает от нее никаких указаний.
Кроме того, Калле Грюнталь считает, что предпринимаются попытки отмены членов EKRE. «Мы имеем дело с ситуациями, когда пытаются отменить депутатов от EKRE. Например, Керт Кинго, а теперь я стал вторым. Я не понимаю, как я присвоил себе что-либо. Конечно, более подробной информации я не получал, и на это указывала пресса», - сказал Грюнталь.
Центральная криминальная полиция возбудила уголовное дело для проверки обстоятельств, поскольку опубликованная в прессе информация свидетельствует, что топливные карты, которыми пользовался депутат Рийгикогу, могли быть использованы для хищения различных видов топлива. На данный момент обвинения никому не предъявлены.