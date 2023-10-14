Депутат Грюнталь о скандале с топливной картой: меня хотят отменить

На этой неделе газета Äripäev впервые написала, что Грюнталь заправлял свой автомобиль бензином и дизельным топливом с интервалом в пять минут. Вчера газета Eesti Ekspress написала, что в то же время, когда он находился в зале заседаний, он пользовался топливной картой. В связи с использованием топливной карты в отношении Грюнталя ведется уголовное расследование.

Одалживали ли вы свою топливную карту кому-либо еще? «У меня нет никаких комментариев по этому поводу», - сказал Грюнталь в интервью Reporter. Какие задачи вы решаете с помощью этих поездок? «Мои поездки связаны с моей работой в качестве депутата», - ответил Грюнталь. Примеров он приводить не стал.

«Если исходить из того, что пресса узнает об уголовном деле раньше меня, то я не могу сказать ничего другого, кроме того, что между прессой и прокуратурой существует сотрудничество», - сказал депутат.

Прокурор Алан Рюйтель подчеркнул, что он не сотрудничает с прессой и не получает от нее никаких указаний.

Кроме того, Калле Грюнталь считает, что предпринимаются попытки отмены членов EKRE. «Мы имеем дело с ситуациями, когда пытаются отменить депутатов от EKRE. Например, Керт Кинго, а теперь я стал вторым. Я не понимаю, как я присвоил себе что-либо. Конечно, более подробной информации я не получал, и на это указывала пресса», - сказал Грюнталь.