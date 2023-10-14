Полиция обнаружила труп пропавшей 81-летней Мильви

«В субботу мы обыскали окрестности дома Мильви в Мяликюла. В воскресенье, помимо сотрудников полиции, в поисках участвовало около 15 добровольцев, а также был привлечен вертолет PPA», - отметила Энгель-Лепп.

«Сегодня утром поиски возобновились: сотрудники полиции прочесали местность и проверили ее с помощью беспилотников. К сожалению, сегодня около 13:00 Мильви была найдена мертвой в роще недалеко от своего дома. На ее теле не было следов насилия, и точная причина ее смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», - сказала констебль.