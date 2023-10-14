Полиция просит помощи в поисках 81-летней Мильви

Сегодня в 14 часов в Центр тревоги поступило сообщение от обеспокоенных родственников, что 81-летняя Мильви, которую последний раз видели вчера в 18 часов, не вернулась домой в поселок Мяликюла волости Ляэнеранна.
Полиция связывается с родственниками и знакомыми Мильви, собирает дополнительную информацию и проверяет места, куда она могла пойти.
У Мильви стройное телосложение и короткие седые волосы. Возможно, она одета в красную куртку и розовые резиновые сапоги. Женщина может неадекватно воспринимать окружающую обстановку.
Полиция просит всех, кто видел Мильви или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.