На улицу лучше не соваться: предстоящая неделя в Эстонии начнется дождями, холодом и мокрым снегом

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода, переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Юго-западный и западный ветер, 4-9, на побережье северо-западный ветер до 11, в порывах до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от 0 до +5, на побережье до 9 градусов.

В понедельник днем будет облачно, с переменной облачностью. Местами кратковременные дожди, возможен также мокрый снег. Западный и северо-западный ветер, 5-12, на побережье порывами до 18 - 20 м/сек. Температура воздуха 5-9 градусов тепла.

В ночь на вторник переменная облачность, местами с прояснениями. По многим регионам дождь и мокрый снег, сильнее осадки на севере Эстонии. Западный и северо-западный ветер, 5-10, на побережье порывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1-5 градусов, на побережье до 8 градусов.

Утром во вторник переменная облачность, по многим регионам дожди и мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность увеличится, и зона осадков достигнет островов. Западный и северо-западный ветер, 5-12, на побережье порывы до 15 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха во вторник днем 5-9 градусов.