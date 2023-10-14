Зубной врач: система пособий на стоматологические услуги выглядит как разбрасывание денег с вертолета

В следующем году государственное пособие на стоматологические услуги вырастет с нынешних 40 евро до 60 евро в год. Пособие для получателей прожиточного пособия, безработных и пожилых людей увеличится с 85 до 105 евро.

По словам Метстак, повышение компенсаций не производит на нее впечатления, поскольку, по ее мнению, нынешняя система не функциональна. «Подобное разбрасывание денег с вертолета не ведет к прогрессу и к улучшению здоровья нашего народа», - сказала Метстак.

Метсак пояснила, что многие люди, у которых хорошие доходы, имеют стоматологическую страховку от своего работодателя, которая позволяет им покрывать часть своих медицинских расходов. По мнению Метстак, в дополнительной господдержке эти люди не нуждаются. При этом работодатели, как правило, не предлагают такую льготу людям с меньшими доходами, а вот для этих людей имеющейся государственной поддержки оказывается недостаточно.

Она добавила, что многие люди, у которых есть воспаления во рту, страдают и рядом других заболеваний, и что если бы эти воспаления можно было вылечить за счет Кассы здоровья, то и общее состояние здоровья этих людей улучшилось бы.

Метстак считает, что стоматологические льготы должны основываться на потребностях, а не универсально распространяться на всех взрослых старше 19 лет. Стоматологическое лечение для людей младше 19 лет в Эстонии бесплатно.