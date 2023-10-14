ВИДЕО ⟩ Полиция задержала подозреваемых в поджоге двух автомобилей в Таллинне

Сегодня в 6:40 утра в полицию поступило сообщение, что на парковке торгового центра Rocca al Mare загорелись два прокатных автомобиля Bolt Drive - Audi A3 и Škoda Fabia. На место происшествия прибыли спасатели

Начальник Ляэне-Харьюского отделения полиции Карл Калда сообщил, что полицейский патруль, который также прибыл на место происшествия, начал собирать информацию о пожаре и заподозрил, что кто-то мог намеренно поджечь автомобили.

«Мы обработали записи камер видеонаблюдения и по собранным первоначальным уликам определили передвижение подозреваемых. Уже через несколько часов, в 12 часов дня, мы арестовали 25-летнего мужчину и 32-летнего мужчину в одном из жилых домов Таллинна. Движения и действия мужчин на парковке были зафиксированы камерой наблюдения, и мы быстро поймали подозреваемых по горячим следам», - сказал Калда. Полиция арестовала мужчин и доставила их в центр задержания.