Еврокомиссия утроит текущую гумпомощь сектору Газа

«Комиссия немедленно увеличит текущий пакет гуманитарной помощи, предусмотренный для Газы, на 50 миллионов евро. Общая сумма составит более 75 миллионов евро. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с ООН и ее агентствами, чтобы гарантировать, что эта помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается в секторе Газа», - заявила фон дер Ляйен.

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Еврокомиссия «поддерживает право Израиля на защиту от террористов ХАМАС при полном соблюдении международного гуманитарного права», подчеркнула председатель ЕК. «Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что ни в чем не повинным гражданам Газы будет оказана поддержка в этом контексте», - заявила фон дер Ляйен.

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич также указал, что ЕС делает все «для оказания гуманитарной поддержки гражданскому населению в секторе Газа». «Утроение гуманитарной помощи ЕС поможет гарантировать, что гражданское население в секторе Газа будет обеспечено предметами первой необходимости. Крайне важно обеспечить безопасный и неограниченный доступ к гуманитарной помощи», - заявил Ленарчич.

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