Трагическое ДТП: в Нарве погиб мотоциклист

По словам оперативного дежурного Нарвского отделения полиции Инги Пярнасте, по предварительным данным, авария произошла, когда мотоцикл Yamaha врезался сзади в автомобиль Volkswagen, который остановился на красный сигнал светофора.

«В результате столкновения 42-летний мужчина слетел с мотоцикла и получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте», - сказала Пярнасте. 25-летний водитель Volkswagen не пострадал.

По словам Пярнасте, после столкновения мотоцикл остановился только в нескольких сотнях метров. «Авария произошла в черте города, в зоне 50 км/ч, однако собранная на места происшествия предварительная информация указывает на то, что скорость мотоциклиста могла быть выше допустимой. Все детали аварии, в том числе скорость мотоцикла и возможное опьянение мотоциклиста, установим в рамках начатого уголовного производства», - добавила Пярнасте.