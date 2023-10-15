Фото ⟩ Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

В ночь на воскресенье около половины первого произошло на 21-м километре дороги Лооди-Хельме, то есть недалеко от деревни Кярстна в волости Вильянди в Вильяндимаа произошло ДТП: автомобиль Ford Galaxy вылетел за пределы дороги и врезался в дерево.