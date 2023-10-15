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Фото ⟩ Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

rus.postimees.ee
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Автомобиль врезался в дерево.
Автомобиль врезался в дерево. Фото: Kenno Soo

В ночь на воскресенье около половины первого произошло на 21-м километре дороги Лооди-Хельме, то есть недалеко от деревни Кярстна в волости Вильянди в Вильяндимаа произошло ДТП: автомобиль Ford Galaxy вылетел за пределы дороги и врезался в дерево.

Находившийся на месте происшествия сотрудник портала Sakala Кенно Соо рассказал, что, по предварительным данным, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево из-за выбежавшего на дорогу дикого животного.

В машине находился только водитель, которого доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Водитель был трезв и у него есть водительские права.

Передняя часть автомобиля была сильно повреждена.

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