Кто именно входил в преступную организацию «Антифашисты Прибалтики»?

Как указала VDD, в ноябре прошлого года группа лиц, называющих себя «Антифашистами Прибалтики», начала проводить и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.

VDD возбудила уголовное дело против «Антифашистов Прибалтики» 28 ноября 2022 года. В ходе расследования было установлено, что преступная организация целенаправленно и систематически использовала каналы в Telegram для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.

За руководство преступной организацией и участие в совершенных ею преступлениях предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Одна из фигурантов - прокремлевская активистка Татьяна Андриец, которая провела в заключении около восьми месяцев и недавно была освобождена. Среди других потенциальных обвиняемых - Александр Жгун, Станислав Букайн, Сергей Васильев, Виктория Матуль и Роман Самуль.

Матуль была одной из тех, кто собрался у памятника в парке Победы в Пардаугаве 10 мая прошлого года. Сейчас она сбежала в Россию и оттуда продолжает поддерживать деятельность «Антифашистов Прибалтики» в социальных сетях, а также участвует в пропагандистских кампаниях Кремля.