Эстонский юрист ищет должников через Facebook: одного из разыскиваемых обнаружил в тюрьме за границей

Юрист и предприниматель Танель Рийвитс ищет в группе Facebook информацию о должниках, которых судебный исполнитель не смог найти. По словам Рийвитса, который 18 лет занимается должниками, полностью неплатежеспособных людей мало, зачастую погашение долга просто не является приоритетом.