Эстонский юрист ищет должников через Facebook: одного из разыскиваемых обнаружил в тюрьме за границей

Юрист и предприниматель Танель Рийвитс ищет в группе Facebook информацию о должниках, которых судебный исполнитель не смог найти. По словам Рийвитса, который 18 лет занимается должниками, полностью неплатежеспособных людей мало, зачастую погашение долга просто не является приоритетом.
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Журналист Postimees заметил в группе Facebook «Võlgnikud ja petturid avalikuks» несколько постов, с помощью которых ищут информацию о должниках. Поскольку подобные поиски должников случаются редко, Postimees обратился к Рийвитсу и попросил его рассказать о причинах и подоплеке своих действий.