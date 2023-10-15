Юрист: может ли работодатель перевести зарплату сотрудника судебному исполнителю?

В идеальном мире люди не влезали бы в долги, соответственно не было бы и необходимости в судебных исполнителях. Но реальность такова: многие работодатели вынуждены переводить судебным приставам заработанную сотрудником зарплату, пишет юрист адвокатского бюро Hedman Кайре Сеппер.
Появление регистра работы облегчило жизнь приставам, но принесло большой объем дополнительной работы работодателям и бухгалтерам. «Судебные приставы автоматизировали запросы в регистр работы и подготовку документов, поэтому может случиться так, что при регистрации работника работодатель сразу получит документы о наложении ареста на заработную плату», - привела пример Сеппер.
Эстонские законы не запрещают переводить зарплату сотрудника на счет третьего лица, и при получении акта о взыскании заработной платы работодателю ничего не остается, кроме как приступить к его исполнению. По мнению Сеппер, ситуация усложняется тем, что акты каждого исполнителя разные, зачастую объемом в несколько страниц и наполненные пунктами и предупреждениями о том, что если работодатель не наложит арест на заработную плату, то ему придется выплатить штраф.
Конечно, это тоже ставит работодателей в неприятную ситуацию. «Например, сотрудник может говорить о том, что на самом деле у него есть график платежей или претензия необоснованна и оспаривается. Хотя по-человечески работодатель и бухгалтер могут понимать сотрудника, у них нет другого выбора, кроме как исполнить акт пристава», - подчеркнула юрист.
Приказы о наложении ареста на заработную плату должны исполняться работодателем в порядке очередности их поступления, однако работодатель должен знать, что требование об уплате алиментов имеет приоритет перед другими требованиями, то есть должно исполняться в первую очередь. На практике очень часто встречаются случаи, когда в производстве находятся иски о взыскании алиментов на нескольких детей. Кроме того, разные требования могут предъявляться разными судебными приставами.
«В таких случаях бухгалтер должен выполнить акты одновременно и одинаково, то есть сначала рассчитать сумму, подлежащую взысканию, разделить ее на количество детей и внести соответствующую сумму по каждому требованию», - поясняет Сеппер.
Кроме того, работодателю необходимо знать, на какую сумму можно наложить арест. Необходимо учитывать сумму прожиточного минимума, рассчитанную Департаментом статистики, и не подлежащую взысканию часть. Кроме того, если требования не могут быть удовлетворены иным способом, можно арестовать до 20 процентов от минимального размера оплаты труда. «Это достаточно сложная математическая задача», - призналась юрист.
Ситуация для работодателей осложняется еще и тем, что на практике немало случаев, когда люди воспитывают детей своего партнера, которые юридически не находятся на их содержании. При этом возможно, что пристав не указал в акте количество детей или сведения о количестве детей не соответствуют действительности, а это также означает дополнительную работу для работодателя - придется обратиться к судебному приставу и попросить изменить акт.
Необходимо обращаться к исполнителям за помощью и разъяснениями
В общем, никто не станет спорить с тем, что исполнение постановлений о наложении ареста на зарплату создает дополнительную большую нагрузку. Бухгалтеры имеют право обращаться к судебным приставам за помощью и консультацией, а приставы обязаны отвечать. Для того чтобы снизить нагрузку, стоит проанализировать вместе с сотрудником требования, по которым ведется исполнительное производство, - возможно, некоторые требования уже просрочены, а по некоторым можно составить график платежей, что позволит снизить нагрузку на бухгалтера.
«Честность и открытость очень важны. Цель состоит в том, чтобы найти компромисс, удовлетворяющий все стороны, а для этого и работник, и работодатель должны быть готовы к сотрудничеству», - подытожила Сеппер.