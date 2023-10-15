Юрист: может ли работодатель перевести зарплату сотрудника судебному исполнителю?

«В таких случаях бухгалтер должен выполнить акты одновременно и одинаково, то есть сначала рассчитать сумму, подлежащую взысканию, разделить ее на количество детей и внести соответствующую сумму по каждому требованию», - поясняет Сеппер.

Кроме того, работодателю необходимо знать, на какую сумму можно наложить арест. Необходимо учитывать сумму прожиточного минимума, рассчитанную Департаментом статистики, и не подлежащую взысканию часть. Кроме того, если требования не могут быть удовлетворены иным способом, можно арестовать до 20 процентов от минимального размера оплаты труда. «Это достаточно сложная математическая задача», - призналась юрист.

Ситуация для работодателей осложняется еще и тем, что на практике немало случаев, когда люди воспитывают детей своего партнера, которые юридически не находятся на их содержании. При этом возможно, что пристав не указал в акте количество детей или сведения о количестве детей не соответствуют действительности, а это также означает дополнительную работу для работодателя - придется обратиться к судебному приставу и попросить изменить акт.

Необходимо обращаться к исполнителям за помощью и разъяснениями

В общем, никто не станет спорить с тем, что исполнение постановлений о наложении ареста на зарплату создает дополнительную большую нагрузку. Бухгалтеры имеют право обращаться к судебным приставам за помощью и консультацией, а приставы обязаны отвечать. Для того чтобы снизить нагрузку, стоит проанализировать вместе с сотрудником требования, по которым ведется исполнительное производство, - возможно, некоторые требования уже просрочены, а по некоторым можно составить график платежей, что позволит снизить нагрузку на бухгалтера.