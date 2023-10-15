Почему воюют израильтяне и палестинцы? Причины и хронология главного конфликта современности

Бежавшие от войны жители Западного берега и Газы так и не смогли вернуться домой: Израиль видит в них угрозу полной арабизации и уничтожения страны.

В Газе сейчас около 2 млн палестинцев, на Западном берегу — почти 3 млн. А за границей, преимущественно в соседних странах региона, осели еще более 6 млн палестинских беженцев, согласно данным ООН.

Для сравнения: всё население Израиля приближается к 10 млн человек, из которых 2 млн — арабы.

После войны 1967 года Фото: BBC

Одновременно Израиль стал заселять оккупированные территории. По данным ООН, на Западном берегу уже более полумиллиона израильских поселенцев, в Восточном Иерусалиме — еще свыше 200 тысяч. Небольшие поселения есть и на Голанских высотах, а вот в Газе их нет — Израиль вывез всех в 2005 году и отгородился огромным забором.

Международное сообщество считает поселения незаконными, Израиль настаивает, что он в своем праве.

В проблемы беженцев и поселений упираются любые переговоры об урегулировании — еще до того, как они подходят к основным вопросам о статусе Иерусалима и создании арабской Палестины.

1979-1993. Новая война, признание Израиля и мирные переговоры

Переговоры о мире с соседними арабскими странами и об урегулировании с палестинцами велись с переменным провалом последние полвека. Формально к ним причастны Россия и Евросоюз, но главным посредником всегда выступали США — ключевой союзник и гарант безопасности Израиля.