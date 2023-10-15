Глава комиссии Рийгикогу Марко Михкельсон отправляется в охваченный войной Израиль

Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что поездка была запланирована еще до начала боевых действий в регионе - это будет визит в Иерусалим председателей парламентских комиссий по иностранным делам стран Балтии в период с воскресенья по 18 октября.

Война в Израиле началась 7 октября, когда боевое крыло ХАМАС выпустило тысячи ракет из сектора Газа по израильской территории. Боевики прорвались через блокированную прибрежную полосу и вступили в бои с израильскими солдатами в ее окрестностях.