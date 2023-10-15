Вс, 15.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«В школе была найдена бомба»: полиция предупреждает жителей Эстонии о волне фейковых новостей

Facebook
Comments
В социальных сетях распространяются фейковые новости: на самом деле на портале Delfi такой статьи никогда не публиковалось. Полиция просит не делится в соцсетях такой информацией.
В социальных сетях распространяются фейковые новости: на самом деле на портале Delfi такой статьи никогда не публиковалось. Полиция просит не делится в соцсетях такой информацией. Фото: Margus Haav

На выходных в социальных сетях стала распространяться информация о бомбе, найденной в вильяндиской Кесклиннаской школе. Злоумышленники использовали новый подход к распространению ложной информации: скриншот с якобы новостью был довольно умело оформлен в стиле Delfi. Полиция подчеркивает, что это намеренное распространение ложной информации, такой статьи на эстонском новостном портале не было. Стражи порядка просят сообщать о таких постах веб-полицейским. В том же духе ложная информация распространялась и в Тарту.

Веб-полицейский Вильяндимаа Элерин Тетсманн отметила, что подобные фальсификации, в которых новости будто бы взяты из публикаций в СМИ, до сих пор не имели широкого распространения в Эстонии.

«Скорее, до сих пор это была возможность распространять пропаганду, которая касается, например, войны в Украине и распространяется на русском языке и в среде, используемой русскоязычными людьми», - сказала Тетсманн.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх