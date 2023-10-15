«В школе была найдена бомба»: полиция предупреждает жителей Эстонии о волне фейковых новостей

В социальных сетях распространяются фейковые новости: на самом деле на портале Delfi такой статьи никогда не публиковалось. Полиция просит не делится в соцсетях такой информацией.

На выходных в социальных сетях стала распространяться информация о бомбе, найденной в вильяндиской Кесклиннаской школе. Злоумышленники использовали новый подход к распространению ложной информации: скриншот с якобы новостью был довольно умело оформлен в стиле Delfi. Полиция подчеркивает, что это намеренное распространение ложной информации, такой статьи на эстонском новостном портале не было. Стражи порядка просят сообщать о таких постах веб-полицейским. В том же духе ложная информация распространялась и в Тарту.