В течение двух дней Postimees ездил по Таллинну и Харьюмаа и вместе с людьми подсчитывал, какую сумму им придется начать платить в качестве налога на автомобиль.

За два дня Postimees поговорил примерно с 70 людьми, владеющими самыми разными автомобилями. В статью попали лишь десять из них. Стоит отметить, что хоть среди всех автомобилей, о которых идет речь в статье, самым высоким годовым налогом будет облагаться Ford Mustang 2015 года выпуска, Postimees также встретил несколько человек, которым придется платить в несколько раз больше. Например, мы пообщались с владельцем Dodge RAM, в случае которого сумма годового налога составит более 800 евро.