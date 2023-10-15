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Полиция и спасатели развернули масштабные поиски: в море пропал спортсмен

rus.postimees.ee
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Вертолет PPA. Фото иллюстративное.
Вертолет PPA. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents

В субботу, 14 октября, до поздней ночи в небе над морем в Нарва-Йыэсуу кружил вертолет - искали пропавшего серфера, вещи и доска которого остались на берегу, пишет «Северное Побережье».

По словам представителя Нарвского отделения полиции Ильи Кульпина, сообщение о пропаже спортсмена поступило в Центр тревоги только в субботу вечером. Доску для серфинга нашли на пляже.

Были сразу же развернуты поиски: катер пограничников искал серфера в море, сухопутный патруль прочесал береговую линию, а вертолет Департамента полиции и погранохраны (PPA) обследовал район поисков с воздуха. К поискам также привлекались спасатели, которые прочесывали территорию с помощью дрона.

К сожалению, найти пропавшего не удалось. Поиски продолжаются и сегодня.

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