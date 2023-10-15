Полиция и спасатели развернули масштабные поиски: в море пропал спортсмен

В субботу, 14 октября, до поздней ночи в небе над морем в Нарва-Йыэсуу кружил вертолет - искали пропавшего серфера, вещи и доска которого остались на берегу, пишет «Северное Побережье».
По словам представителя Нарвского отделения полиции Ильи Кульпина, сообщение о пропаже спортсмена поступило в Центр тревоги только в субботу вечером. Доску для серфинга нашли на пляже.
Были сразу же развернуты поиски: катер пограничников искал серфера в море, сухопутный патруль прочесал береговую линию, а вертолет Департамента полиции и погранохраны (PPA) обследовал район поисков с воздуха. К поискам также привлекались спасатели, которые прочесывали территорию с помощью дрона.
К сожалению, найти пропавшего не удалось. Поиски продолжаются и сегодня.