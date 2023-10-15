Полиция и спасатели развернули масштабные поиски: в море пропал спортсмен

По словам представителя Нарвского отделения полиции Ильи Кульпина, сообщение о пропаже спортсмена поступило в Центр тревоги только в субботу вечером. Доску для серфинга нашли на пляже.

Были сразу же развернуты поиски: катер пограничников искал серфера в море, сухопутный патруль прочесал береговую линию, а вертолет Департамента полиции и погранохраны (PPA) обследовал район поисков с воздуха. К поискам также привлекались спасатели, которые прочесывали территорию с помощью дрона.