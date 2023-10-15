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Какое устройство защитит электрооборудование от шторма?

PM Majandus
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Восстановление электроэнергии.
Восстановление электроэнергии. Фото: Elektrilevi

Предприятия все чаще страдают от отключений и перебоев в подаче электроэнергии - настолько высока зависимость от электричества. Чем больше вы зависите от электричества, тем выше затраты, связанные со сбоями, пишет инженер-электрик и менеджер по продажам Eaton в Эстонии Рагнар Рооз.

Проведенное несколько лет назад исследование показало, что если серверы центра обработки данных отключатся от питания всего на несколько секунд, это может привести к часам, если не дням, простоя в обычных бизнес-операциях. Каждый такой час может стоить организации около 300 000 евро, а в случае крупных компаний - до пяти миллионов евро.

Небольшие перебои и перепады напряжения в электросети также могут вызвать проблемы. Как обычные потребители, мы их обычно не замечаем: все, что нам видно - потускневший на пару секунд свет или изображение на экране телевизора. Однако в производственной компании это может вызвать серьезные проблемы.

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