Какое устройство защитит электрооборудование от шторма?

Проведенное несколько лет назад исследование показало, что если серверы центра обработки данных отключатся от питания всего на несколько секунд, это может привести к часам, если не дням, простоя в обычных бизнес-операциях. Каждый такой час может стоить организации около 300 000 евро, а в случае крупных компаний - до пяти миллионов евро.