Какое устройство защитит электрооборудование от шторма?

Предприятия все чаще страдают от отключений и перебоев в подаче электроэнергии - настолько высока зависимость от электричества. Чем больше вы зависите от электричества, тем выше затраты, связанные со сбоями, пишет инженер-электрик и менеджер по продажам Eaton в Эстонии Рагнар Рооз.
Проведенное несколько лет назад исследование показало, что если серверы центра обработки данных отключатся от питания всего на несколько секунд, это может привести к часам, если не дням, простоя в обычных бизнес-операциях. Каждый такой час может стоить организации около 300 000 евро, а в случае крупных компаний - до пяти миллионов евро.