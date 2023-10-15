Президент Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял сегодня флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха. Это его первый визит с тех пор, как Баку вернул контроль над горным регионом после наступления, в ходе которого большая часть находившихся там армян была вынуждена покинуть анклав.
«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ханкенди выступил с речью», - говорится в сообщении администрации Алиева.
Армения называет столицу Нагорного Карабаха Степанакерт.
Блицкриг Баку в прошлом месяце положил конец трем десятилетиям правления армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе.
Ilham Aliyev raised the National Flag of Azerbaijan in Khankendi city and delivered a speech. pic.twitter.com/4X0iHWTFAP— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 15, 2023
Подавляющее большинство из примерно 120 000 этнических армян, проживающих на этой территории, бежали через границу в Армению.
В офисе Алиева сообщили, что президент также посетил другие места в Карабахе, где он также поднял азербайджанский флаг, поделившись фотографиями президента в военной форме, стоящего на коленях перед национальным флагом и целующего его перед тем, как поднять его.
Алиев стал президентом Азербайджана в 2003 году. До него эту должность занимал его отец Гейдар Алиев.