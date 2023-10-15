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Президент Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Reuters/ScanPix

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял сегодня флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха. Это его первый визит с тех пор, как Баку вернул контроль над горным регионом после наступления, в ходе которого большая часть находившихся там армян была вынуждена покинуть анклав.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ханкенди выступил с речью», - говорится в сообщении администрации Алиева.

Армения называет столицу Нагорного Карабаха Степанакерт.

Блицкриг Баку в прошлом месяце положил конец трем десятилетиям правления армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе.

Подавляющее большинство из примерно 120 000 этнических армян, проживающих на этой территории, бежали через границу в Армению.

В офисе Алиева сообщили, что президент также посетил другие места в Карабахе, где он также поднял азербайджанский флаг, поделившись фотографиями президента в военной форме, стоящего на коленях перед национальным флагом и целующего его перед тем, как поднять его.

Алиев стал президентом Азербайджана в 2003 году. До него эту должность занимал его отец Гейдар Алиев.

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