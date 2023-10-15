Центр по правам человека направил государству мнение о регулировании языка вражды

«Государство наконец-то создает правовую базу для языка вражды, которая способна - в отличие от сегодняшнего регулирования - предотвращать и наказывать случаи разжигания ненависти», - написано на сайте Центра по правам человека.

По мнению сотрудников центра, свобода выражения мнений является важным правом человека, которое необходимо защищать, но в условиях демократии необходимо также защищать меньшинства и их возможности участвовать в жизни общества на равных условиях. Что касается содержательной стороны вопроса, то центр приветствует включение инвалидности в число новых защищаемых признаков.

«Мы рекомендуем включить возраст в число защищаемых характеристик, а также рассмотреть вопрос о том, существуют ли другие группы, которые нуждаются в правовой защите от разжигания ненависти», - говорится в сообщении Центра по правам человека.

Центр также обратил внимание Правовой комиссии и депутатов Рийгикогу на то, что подавляющее большинство жителей Эстонии хотят ограничений языка вражды. В ходе опроса, проведенного в этом году Turu-uuringute AS, 76% респондентов заявили, что разжигание ненависти в Эстонии должно быть наказуемо.

«Позитивным является то, что законопроект создает состав так называемых преступлений на почве ненависти, то есть мотив ненависти добавляется в Пенитенциарный кодекс как отягчающее обстоятельство для наказания за преступление», - отметили новые изменения в Центре по правам человека.