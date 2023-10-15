ВИДЕО ⟩ Боксерский поединок блогера закончился массовой дракой

Судьбу шестираундового матча между Фьюри и блогера на YouTube KSI решили судьи. Матч был равным: выигрышные номера Фьюри составили 57:57, 57:56, 57:56. Фьюри также потерял очко во время матча из-за удара KSI по голове.

После матча KSI заявил, что судьи были к нему несправедливы. «Посмотри на свое лицо, посмотри на свои глаза. Я блогер, а ты боксер. Я понимаю, что тебе нужно было победить», - заявил он.