В предстоящий четверг, 19 октября, Таллиннское городское собрание обсудит предложение фракции EKRE об изменении названия улицы и моста Смуули в столичном районе Ласнамяэ, пишет Rus.ERR.
«В творчестве Смуула много прославлений коммунизма»: горсобрание обсудит предложение о смене названия улицы в Ласнамяэ
Согласно инициативе EKRE, горсобрание должно поручить мэрии задание организовать конкурс на новое название как для моста, так и для улицы, которые названы в честь писателя Юхана Смуула.
«Сталинист Юхан Смуул недостоин того, чтобы в его честь были названы одна из главных улиц Восточного Таллина и мост», - говорится в проекте распоряжения, которое будет обсуждать депутатский корпус.
«В творчестве Юхана Смуула много прославлений коммунизма и сталинизма. Среди прочего, он одобрял и сам был информатором и доносчиком во время мартовской депортации. Смуул одобрял и оправдывал бомбардировки советской армией эстонских городов, в том числе Таллинна», - ранее говорил лидер фракции EKRE в горсобрании Март Каллас.
Улица Юхана Смуула получила свое название в 1980 году. Виадук, продолжающий улицу Смуули по направлению к Юлемисте, был открыт в 2007 году.