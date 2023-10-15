«В творчестве Смуула много прославлений коммунизма»: горсобрание обсудит предложение о смене названия улицы в Ласнамяэ

Согласно инициативе EKRE, горсобрание должно поручить мэрии задание организовать конкурс на новое название как для моста, так и для улицы, которые названы в честь писателя Юхана Смуула.

«Сталинист Юхан Смуул недостоин того, чтобы в его честь были названы одна из главных улиц Восточного Таллина и мост», - говорится в проекте распоряжения, которое будет обсуждать депутатский корпус.

«В творчестве Юхана Смуула много прославлений коммунизма и сталинизма. Среди прочего, он одобрял и сам был информатором и доносчиком во время мартовской депортации. Смуул одобрял и оправдывал бомбардировки советской армией эстонских городов, в том числе Таллинна», - ранее говорил лидер фракции EKRE в горсобрании Март Каллас.