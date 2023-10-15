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Сдерот почти обезлюдел. Израиль впервые эвакуирует целый город

BBC News Русская служба
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BBC
Израильские силы безопасности укрываются во время ракетного обстрела возле южного города Сдерот 8 октября 2023 года.
Израильские силы безопасности укрываются во время ракетного обстрела возле южного города Сдерот 8 октября 2023 года. Фото: JACK GUEZ / AFP

Сдерот - израильский город с населением около 30 тысяч человек, которые занимаются преимущественно сельским хозяйством. Он построен в начале 1950-ых годов в рамках освоения пустыни Негев и расположен в нескольких километрах от северной границы сектора Газа, пишет Би-би-си.

Из-за непрекращающихся ракетных ударов из сектора Газа и на фоне ожидающейся сухопутной операции в палестинском анклаве правительство Израиля распорядилось о полной эвакуации города.

Подобное происходит впервые в современной истории Государства Израиль.

Заместитель мэра города Элад Калими рассказала в интервью Times of Israel, что около двух третей населения уже эвакуированы, еще несколько тысяч покинут Сдерот в ближайшее время.

С 7 октября на город пришлись 75 ракетных ударов со стороны Газы. Одна из ракет разорвалась в Сдероте в воскресенье.

Беспрецедентная для Израиля эвакуация населения идет при поддержке правительства страны. Людей размещают в отелях Тель-Авива, Иерусалима и Эйлата.

Люди в автобусе. Израиль.
Люди в автобусе. Израиль. Фото: Getty Images

Мэр города Алон Давиди заявил в воскресенье, что государство будет финансировать проживание жителей Сдерота в гостиницах, по крайней мере, в течение следующей недели.

«Мы будем продолжать работать и собирать больше средств, чтобы облегчить проживание жителей за пределами города во время войны», - добавил градоначальник.

По оценке вице-мэра, примерно 10 процентов жителей, то есть три тысячи человек, по всей видимости наотрез откажутся от эвакуации.

«Есть много людей, которые чувствуют себя так же, как я, и которые говорят, что вы не вытащите меня из моего дома, - говорит одна из таких жительниц Сдерота Айелет Шмуэль. - И плюс к тому, куда мы собираемся идти? Я должна поехать в Тель-Авив? Так они [боевики] тоже туда собираются!»

Солдат и пожарные. Израиль.
Солдат и пожарные. Израиль. Фото: AFP

Житель Сдерота Леон, эвакуированный вместе с семьей, сетует на «постоянное пренебрежение» правительства к югу страны.

Пожарные. Израиль. 
Пожарные. Израиль. Фото: Reuters

«Мы никогда не интересовали [правительство]. Еще в 2014 году террористы проникали в город через туннели, и ничего не было сделано, - говорит он. - В первые дни войны было очень больно. Нам плевать на весь остальной мир, мы хотим, чтобы Газа была стерта с лица земли».

 

BBC
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