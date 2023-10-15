ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 34-летнего Ингара

Сегодня в 16:20 в центр Центр тревоги поступило сообщение о том, что родственники не могут связаться с 34-летним Ингаром, который покинул свой дом в деревне Пикаярве в Пылвамаа 12 октября.
Полиция связалась с родственниками и знакомыми Ингара и проверяет возможные места, куда мужчина мог пойти.
Ингар невысокого роста, у него короткие темные волосы. Он может быть одет в черное пальто, бежевые брюки и бежевые кеды.
Просим всех, кто видел Ингара или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.