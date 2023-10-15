Известная российская альпинистка упала с высоты 500 метров и погибла

Оленева была многократной чемпионкой России по скалолазанию. За свою жизнь она покорил семь высочайших вершин мира. Свой последний подъем она совершила на гору Дхаулагири (8167 метров).

Оленева принимала участие в походе, организованном Министерством спорта России и Ассоциацией альпинизма, но в субботу упала в водоем на высоте около 6680 метров. По данным GPS, она упала с высоты 500 метров.