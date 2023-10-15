ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 34-летнего Дмитрия

Сегодня около 15:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 34-летний Дмитрий ночью вышел из дома в деревне Улле волости Пыхья-Сакала. Мужчина до сих пор не вернулся домой, и его родственники не могут с ним связаться. Известно, что мужчина мог отправиться в Таллинн.

Полиция связалась с родственниками мужчины и проверила места, куда мужчина мог пойти. К сожалению, Дмитрия пока не удалось найти.

Рост Дмитрия около 170 см, телосложение стройное. У нее короткие темно-каштановые волосы. Мужчина одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные брюки и светло-коричневые сапоги. У него с собой черный портфель.