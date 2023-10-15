Террористы ХАМАС, убившие сотни израильтян, поблагодарили Путина

«Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятия осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи из нее и нападения на гражданское население там», — заявили в движении.

В ХАМАС добавили, что приветствуют попытки российских властей прекратить «агрессию» против палестинцев в секторе Газа.

Владимир Путин 13 октября заявил на заседании Совета стран глав государств СНГ в Бишкеке, что палестино-изральиский конфликт нужно решить мирными переговорами, целью которых должно стать «создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме».

В разговоре с журналистами Путин сказал, что Россия может стать посредником в переговорах. Он заявил, что никто не заподозрит российские власти в том, что они «хотят кому-то подыграть». Путин также назвал неприемлемым, что против сектора Газа хотят принять меры, «как во время блокады Ленинграда».