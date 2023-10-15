Свобода слова - это естественное право человека, считает Кенно Пыльтсам из партии EKRE.
Это записано и в конституциях западных стран. Благодаря свободе слова христианские миссионеры могли проповедовать свое послание в первые века. Это также можно считать причиной того, что советские люди перестали верить в коммунизм: люди могли говорить о вещах такими, какие они есть на самом деле.
Я объясняю это тем, что первое основано на объективной истине, а второе сводится к обиде. Точнее, если кто-то имеет объективно истинные убеждения, но кого-то они оскорбляют, то последний может назвать это «языком вражды» и поддержать его криминализацию.
В своем лицемерии свобода слова, безусловно, эксплуатировалась теми, кто критиковал монархическую власть в годы Первой мировой войны, но после прихода к власти, гайки общества начали закручиваться. В Советском Союзе причиной был захват власти в глубинных структурах силовиками, в странах Запада причиной была культурная марксистская революция, которую так называемый отсталый СССР сдерживал в своем обществе.
Человек из восточной Европы удивляется тому факту, что США опасались распада «империи зла» в последние дни существования СССР во время президентства Буша-старшего - они поддерживали стремление к свободе стран за железным занавесом, но в то же время фактом является то, что США и их союзники были обеспокоены массовым распространением коммунизма.
В 1946 -1948 годах была подготовлена Всеобщая декларация прав человека ООН. Была одна сила, которая громко утверждала, что свобода слова не может быть прикрыта свободным распространением каких-либо мыслей: это был СССР. Они изобрели «язык вражды», который тогда не удалось вставить в декларацию прав человека, но джин уже был выпущен из бутылки.
В 1947 году представитель СССР А.Боголомов изложил в ООН позицию: «Неверно говорить, что запрещение разжигания расовой, национальной или религиозной ненависти представляет собой нарушение свободы печати или свободы слова. Свобода печати и свобода слова не могут использоваться в качестве предлога для распространения взглядов, отравляющих общественное мнение».
Культурные марксисты создали университеты, кино- и музыкальную индустрию на свободном Западе, государственные учреждения все чаще подвергались нападкам, а также началась сексуальная революция. В 1966 году понятие «язык вражды» СССР удалось включить в Пакт ООН о гражданских и политических правах, и там оно начало жить своей жизнью. Можно с оговоркой сказать, что коммунисты готовились к развалу СССР не поодиночке, но природа коммунизма уже такова, что он должен стать глобальным; их не волнует, за счет какой нации или под флагом какой страны они осуществляют власть.
Скажи мне, кто твои родители, и я скажу тебе, кто ты.
Закон о «языке вражды», который дает возможность чиновнику, работающему в государственной структуре, выбирать, что является ненавистью, а что нет, является не защитой демократии, а властью меньшинства. Заявление о том, что государственная власть, криминализирующая «язык вражды», является незаконным - это не экстремизм. Я считаю это защитой конституционного строя.