КЕННО ПЫЛЬТСАМ ⟩ Давайте посмотрим на историю «языка вражды»

Это записано и в конституциях западных стран. Благодаря свободе слова христианские миссионеры могли проповедовать свое послание в первые века. Это также можно считать причиной того, что советские люди перестали верить в коммунизм: люди могли говорить о вещах такими, какие они есть на самом деле.

Я объясняю это тем, что первое основано на объективной истине, а второе сводится к обиде. Точнее, если кто-то имеет объективно истинные убеждения, но кого-то они оскорбляют, то последний может назвать это «языком вражды» и поддержать его криминализацию.

В своем лицемерии свобода слова, безусловно, эксплуатировалась теми, кто критиковал монархическую власть в годы Первой мировой войны, но после прихода к власти, гайки общества начали закручиваться. В Советском Союзе причиной был захват власти в глубинных структурах силовиками, в странах Запада причиной была культурная марксистская революция, которую так называемый отсталый СССР сдерживал в своем обществе.

Человек из восточной Европы удивляется тому факту, что США опасались распада «империи зла» в последние дни существования СССР во время президентства Буша-старшего - они поддерживали стремление к свободе стран за железным занавесом, но в то же время фактом является то, что США и их союзники были обеспокоены массовым распространением коммунизма.