«Первые месяцы там прошли как во сне». Сменился состав эстонского военного контингента в Ираке

«Estcoy-19 - это важная часть многонациональной коалиции, которая обеспечивает безопасность с базы Эрбиль. Это миссия является серьезным испытанием профессионализма солдат. Отвечать за защиту союзников – большая ответственность, поскольку на кону человеческие жизни», – отметил новый начальник контингента подполковник Владимир Колотыгин, добавив, что подразделение является лицом Сил обооны и Эстонии.

Эстонский контингент участвует в операции международной коалиции Inherent Resolve под руководством США. Подразделение получило название Task Force Stone, то есть, тактическая группа Stone («Камень»), и у этого наименования имеется предыстория. В частности, первым эстонским контингентом в Ираке стало подразделение Estpla-7. Его развернули в 2003 году в Багдаде, и как раз ходе той операции американцы прозвали эстонское соединение «взвод stone».

Это проявление традиции сухопутных сил США: каждый взвод или рота имеет свое прозвище. С одной стороны, stone созвучно с наименованием государства - Эстония. С другой, эстонские солдаты участвовали во множестве огневых контактов, в ходе которых они заработали уважение не только союзников, но и противника: за ними закрепилась репутация людей «твердых как камень».

Участие эстонсикх военных в операции США Inherent Resolve (OIR) является вкладом Эстонии в борьбу с терроризмом и другими угрозами, которые затрагивают Европу, страны альянса и нашу страну. Таким образом Эстония демонстрирует готовность помогать союзникам там, где непосредственно находятся источники угрозы, тем самым достигая собственных целей в вопросах безопасности. Операция затрагивает территории Ирака и Сирии.