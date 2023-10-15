«Первые месяцы там прошли как во сне». Сменился состав эстонского военного контингента в Ираке

В субботу вечером, 14 октября, на военной базе Эрбиль прошла церемония смены состава эстонского контингента в Ираке. Рота Estcoy-18 участвовала в операции Inherent Resolve почти полгода, она передала ответственность сменщикам - подразделению Estcoy-19, которое прибыло в страну на этой неделе.
«Первые месяцы в Ираке прошли как во сне - интенсивность работы солдат роты и части снабжения показали, что они готовы выкладываться по полной. Эстонцы зарекомендовали себя в качестве профессионалов и "тихих исполнителей", которые готовы выполнить любую задачу на все сто процентов. Поэтому я горжусь нашими бойцами, которые выполняли свои обязанности без устали и выходных», – сказал прежний начальник эстонского контингента подполковник Мартин Абрам.
Тактическую группу Stone вооруженных сил Эстонии перебросили в Ирак в этом году. В ее состав входит пехотная рота Estcoy, чье ядро укомплектовано бойцами Скаутского батальона, тыловая часть и штабные офицеры и унтер-офицеры, которые подчиняются командованию старшего интернационального подразделения.
Пехотная рота отвечает за охрану базы и особо важных персон, также она входит в состав сил быстрого реагирования. В основном подразделение действует на севере Ирака в Курдистане. Международные силы расквартированы на авиабазе Эрбиль.
«На эмблеме роты "Альфа" Скаутского батальона, вокруг которой сколотили Estcoy-18, напечатан девиз на латыни - In omnia paratus. То есть, "готовы ко всему". Подразделение было подготовлено и переброшено в зону конфликта в кратчайшие сроки, что в очередной раз доказало высокий уровень подготовки и боеготовности Сил обороны», – добавил подполковник Абрам.
Он также отметил всестороннюю поддержку союзников и то, что первая смена эстонского контингента стала надежным партнером союзников. В напутствии на церемонии смены состава контингента подполковник Абрам пожелал коллегам из Estcoy-19 решимости и стремления к повышению эффективности выполняемых задач.
«Estcoy-19 - это важная часть многонациональной коалиции, которая обеспечивает безопасность с базы Эрбиль. Это миссия является серьезным испытанием профессионализма солдат. Отвечать за защиту союзников – большая ответственность, поскольку на кону человеческие жизни», – отметил новый начальник контингента подполковник Владимир Колотыгин, добавив, что подразделение является лицом Сил обооны и Эстонии.
Эстонский контингент участвует в операции международной коалиции Inherent Resolve под руководством США. Подразделение получило название Task Force Stone, то есть, тактическая группа Stone («Камень»), и у этого наименования имеется предыстория. В частности, первым эстонским контингентом в Ираке стало подразделение Estpla-7. Его развернули в 2003 году в Багдаде, и как раз ходе той операции американцы прозвали эстонское соединение «взвод stone».
Это проявление традиции сухопутных сил США: каждый взвод или рота имеет свое прозвище. С одной стороны, stone созвучно с наименованием государства - Эстония. С другой, эстонские солдаты участвовали во множестве огневых контактов, в ходе которых они заработали уважение не только союзников, но и противника: за ними закрепилась репутация людей «твердых как камень».
Участие эстонсикх военных в операции США Inherent Resolve (OIR) является вкладом Эстонии в борьбу с терроризмом и другими угрозами, которые затрагивают Европу, страны альянса и нашу страну. Таким образом Эстония демонстрирует готовность помогать союзникам там, где непосредственно находятся источники угрозы, тем самым достигая собственных целей в вопросах безопасности. Операция затрагивает территории Ирака и Сирии.
Эстония присоединилась к коалиционным силам в Ираке в 2016 году. Однако до сих пор мандат Рийгикогу разрешал отправлять в эту страну до пяти военнослужащих для службы в штабе объединенных сил. До этого Эстония участвовала в операции Iraqi Freedom (OIF) с 2003 по 2009 год, операции НАТО Mission Iraq в промежутке между 2005-2011 и с 2018 года по сегодняшний день.