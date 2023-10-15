Евросовет поддержал право Израиля на самооборону

Европейский совет осудил атаки радикального исламистского движения ХАМАС и поддержал право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом, говорится в заявлении Евросовета, опубликованном в воскресенье, 15 октября.

«Заявление определяет общую позицию ЕС по развивающейся ситуации на Ближнем Востоке», - подчеркнули в Брюсселе. - Европейский Союз самым решительным образом осуждает ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки по всему Израилю и глубоко сожалеет о гибели людей. Террору нет оправдания».

«Мы особо подчеркиваем право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких жестоких и неизбирательных нападений», - отметили в Евросовете. Авторы заявления указали на необходимость обеспечивать защиту всех гражданских лиц в любое время в соответствии с международным гуманитарным правом.

Евросовет призвал ХАМАС освободить заложников

В Евросоюзе в очередной раз призвали движение ХАМАС, признанное террористической организацией в ЕС, Израиле и США, освободить всех заложников без предварительных условий. «Мы подтверждаем важность предоставления срочной гуманитарной помощи и готовы продолжать оказывать поддержку наиболее нуждающимся гражданским лицам в Газе в координации с партнерами, гарантируя, что такая помощь не будет использована террористическими организациями», - заявили в Евросовете.