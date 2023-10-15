Евросовет поддержал право Израиля на самооборону

Евросовет заявил, что Израиль имеет право на самооборону в соответствии с гуманитарным и международным правом, но необходима защита и всех мирных жителей, пишет Deutsche Welle.
Европейский совет осудил атаки радикального исламистского движения ХАМАС и поддержал право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом, говорится в заявлении Евросовета, опубликованном в воскресенье, 15 октября.
«Заявление определяет общую позицию ЕС по развивающейся ситуации на Ближнем Востоке», - подчеркнули в Брюсселе. - Европейский Союз самым решительным образом осуждает ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки по всему Израилю и глубоко сожалеет о гибели людей. Террору нет оправдания».
«Мы особо подчеркиваем право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких жестоких и неизбирательных нападений», - отметили в Евросовете. Авторы заявления указали на необходимость обеспечивать защиту всех гражданских лиц в любое время в соответствии с международным гуманитарным правом.
Евросовет призвал ХАМАС освободить заложников
В Евросоюзе в очередной раз призвали движение ХАМАС, признанное террористической организацией в ЕС, Израиле и США, освободить всех заложников без предварительных условий. «Мы подтверждаем важность предоставления срочной гуманитарной помощи и готовы продолжать оказывать поддержку наиболее нуждающимся гражданским лицам в Газе в координации с партнерами, гарантируя, что такая помощь не будет использована террористическими организациями», - заявили в Евросовете.
«Мы по-прежнему привержены прочному и устойчивому миру, основанному на решении о создании двух государств посредством активизации усилий в рамках ближневосточного мирного процесса. Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с законными палестинскими властями, а также с региональными и международными партнерами, которые могли бы сыграть положительную роль в предотвращении дальнейшей эскалации», - заключили в Брюсселе.