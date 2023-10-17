Опыт Йыхвиской Кесклиннаской школы: приближать зеленое будущее на уроках физики

В середине октября ученики 8-х и 9-х классов Йыхвиской Кесклиннаской школы погрузились в захватывающий мир возобновляемой энергии на занятии, организованном в рамках программы Rohe_STEAM, координируемой Центром инвестиций в окружающую среду (KIK). Это учебное событие, проведенное в формате рабочей комнаты «Возобновляемая энергия», было организовано под руководством опытной учительницы биологии и географии Натальи Лобосок (руководитель проекта). Для проведения этих занятий были выделены уроки физики под руководством Татьяны Острецовой.

На этих занятиях ученики Йыхвиской Кесклиннаской школы как следует приобщились к самым передовым взглядам на будущее, узнав о разнообразных видах возобновляемой энергии. Они погрузились в мир солнечных батарей, ветрогенераторов и гидроэлектростанций, и поняли, что будущее зеленой энергии - это не просто абстрактная идея, но живая реальность.

Недавние выпускники школы, нынешние гимназисты Артем Поршнев (Кохтла-Ярвеская Гимназия), Алексей Семичев и Норберт Фельдман (Йыхвиская Гимназия) не только активно участвовали в уроках, но и продемонстрировали свои знания и навыки, показав, как можно генерировать энергию в лабораторных условиях. Их эксперименты с использованием оборудования, датчиков Pasco и специального программного обеспечения оставили глубокие впечатления у всех присутствующих. Ветрогенераторы, водяные потоки и солнечные батареи стали настоящими героями этой учебной сессии.

Учебное занятие по теме возобновляемой энергии в Йыхвиской Кесклиннаской школе. Фото: Галина Сафронова, частный архив

Татьяна Острецова, учитель физики, представила ученикам увлекательную презентацию о текущих возможностях возобновляемой энергии в Эстонии. Ученики узнали о Линнамяэской гидроэлектростанции, парках ветрогенераторов и солнечных батарей, которые с каждым днем становятся все более важными компонентами нашей энергетической системы. Ученики также просмотрели обзорное видео о ветрогенераторах и правилах их использования в Палдиски, а также познакомились с парками солнечных батарей.

В заключительной части этого захватывающего урока ученикам было предложено заполнить опросник в Google Forms, чтобы подвести некоторые итоги после получения новых знаний и впечатлений.