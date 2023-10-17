Опыт Йыхвиской Кесклиннаской школы: приближать зеленое будущее на уроках физики

Сколько бы ни говорилось о насущной необходимости для человечества переходить на возобновляемые источники энергии, для многих людей понятие «зеленого поворота» пока еще остается абстракцией. Галина Сафронова, руководитель проектов Йыхвиской Кесклиннаской школы, рассказывает, как уже на школьных уроках можно не только обогатить учеников новыми знаниями о возобновляемой энергии, но и вдохновить их на активное участие в создании чистого и более устойчивого будущего.
В середине октября ученики 8-х и 9-х классов Йыхвиской Кесклиннаской школы погрузились в захватывающий мир возобновляемой энергии на занятии, организованном в рамках программы Rohe_STEAM, координируемой Центром инвестиций в окружающую среду (KIK). Это учебное событие, проведенное в формате рабочей комнаты «Возобновляемая энергия», было организовано под руководством опытной учительницы биологии и географии Натальи Лобосок (руководитель проекта). Для проведения этих занятий были выделены уроки физики под руководством Татьяны Острецовой.
На этих занятиях ученики Йыхвиской Кесклиннаской школы как следует приобщились к самым передовым взглядам на будущее, узнав о разнообразных видах возобновляемой энергии. Они погрузились в мир солнечных батарей, ветрогенераторов и гидроэлектростанций, и поняли, что будущее зеленой энергии - это не просто абстрактная идея, но живая реальность.
Недавние выпускники школы, нынешние гимназисты Артем Поршнев (Кохтла-Ярвеская Гимназия), Алексей Семичев и Норберт Фельдман (Йыхвиская Гимназия) не только активно участвовали в уроках, но и продемонстрировали свои знания и навыки, показав, как можно генерировать энергию в лабораторных условиях. Их эксперименты с использованием оборудования, датчиков Pasco и специального программного обеспечения оставили глубокие впечатления у всех присутствующих. Ветрогенераторы, водяные потоки и солнечные батареи стали настоящими героями этой учебной сессии.
Татьяна Острецова, учитель физики, представила ученикам увлекательную презентацию о текущих возможностях возобновляемой энергии в Эстонии. Ученики узнали о Линнамяэской гидроэлектростанции, парках ветрогенераторов и солнечных батарей, которые с каждым днем становятся все более важными компонентами нашей энергетической системы. Ученики также просмотрели обзорное видео о ветрогенераторах и правилах их использования в Палдиски, а также познакомились с парками солнечных батарей.
В заключительной части этого захватывающего урока ученикам было предложено заполнить опросник в Google Forms, чтобы подвести некоторые итоги после получения новых знаний и впечатлений.
Эти уроки не только обогатили учеников новыми знаниями о возобновляемой энергии, но и вдохновили их на активное участие в создании чистого и более устойчивого будущего. Занятия стали ярким примером того, как образование и наука могут вдохновлять и мотивировать нашу молодежь. Организаторы этого мероприятия заслуживают благодарности и признания за их старания и преданность ценностям образования.