Экзитполы: в Польше оппоненты действующей власти могут создать большинство

Согласно данным экзитполов, «Право и справедливость» лидирует, набрав 36,8 процента голосов. Оппозиционная «Гражданская платформа» (ГП), которую возглавляет экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, может получить 31,6 процента голосов избирателей. А на третьем месте, согласно опросам, находится центристская партия «Третий путь» с 13 процентами голосов.

В пересчете на количество мест у ПиС оказывается 200 мест из 460 в парламенте, в то время как для парламентского большинства необходим минимум 231 голос. ГП же получит 163 места, однако партия, предположительно, сформирует коалицию с «Третьим путем» и альянсом левых, что даст им 248 мест в парламенте.

Предполагалось, что сформировать большинство в парламенте ПиС поможет союз с крайне правой партией «Конфедерация свободы и независимости», которая, в частности, выступает за прекращение помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии. Однако она, согласно данным экзитполов, получит лишь 12 мест в парламенте, и кроме того, в ходе предвыборной кампании отстранилась от ПиС.