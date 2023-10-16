Выборы в Польше: партия Качиньского, вероятно, не сможет сформировать большинство

На выборах в парламент Польши правящая национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) вице-премьера Ярослава Качиньского, вероятно, не смогла преодолеть рубеж, необходимый для создания парламентского большинства, хотя и обошла конкурентов. Это следует из данных экзитполов, опубликованных поздно вечером в воскресенье, 15 августа. Окончательные итоги выборов ожидаются 17 октября.
Согласно данным экзитполов, "Право и справедливость" лидирует, набрав 36,8 процента голосов. Оппозиционная "Гражданская платформа" (ГП), которую возглавляет экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, может получить 31,6 процента голосов избирателей. А на третьем месте, согласно опросам, находится центристская партия "Третий путь" с 13 процентами голосов.
В пересчете на количество мест у ПиС оказывается 200 мест из 460 в парламенте, в то время как для парламентского большинства необходим минимум 231 голос. ГП же получит 163 места, однако партия, предположительно, сформирует коалицию с "Третьим путем" и альянсом левых, что даст им 248 мест в парламенте.
Предполагалось, что сформировать большинство в парламенте ПиС поможет союз с крайне правой партией "Конфедерация свободы и независимости", которая, в частности, выступает за прекращение помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии. Однако она, согласно данным экзитполов, получит лишь 12 мест в парламенте, и кроме того, в ходе предвыборной кампании отстранилась от ПиС.
Лидер оппозиции Дональд Туск уже заявил, что считает результаты голосования победой. "Я никогда не был так рад второму месту. Польша победила, демократия победила, это конец правительства ПиС", - цитирует его dpa. Качиньский, в свою очередь, указал, что его партия ждет дальнейшего развития событий.