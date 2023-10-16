Выборы в Польше: партия Качиньского, вероятно, не сможет сформировать большинство

Согласно данным экзитполов, "Право и справедливость" лидирует, набрав 36,8 процента голосов. Оппозиционная "Гражданская платформа" (ГП), которую возглавляет экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, может получить 31,6 процента голосов избирателей. А на третьем месте, согласно опросам, находится центристская партия "Третий путь" с 13 процентами голосов.

В пересчете на количество мест у ПиС оказывается 200 мест из 460 в парламенте, в то время как для парламентского большинства необходим минимум 231 голос. ГП же получит 163 места, однако партия, предположительно, сформирует коалицию с "Третьим путем" и альянсом левых, что даст им 248 мест в парламенте.

Предполагалось, что сформировать большинство в парламенте ПиС поможет союз с крайне правой партией "Конфедерация свободы и независимости", которая, в частности, выступает за прекращение помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии. Однако она, согласно данным экзитполов, получит лишь 12 мест в парламенте, и кроме того, в ходе предвыборной кампании отстранилась от ПиС.