В конце прошлой недели коллеги из литовского издания 15min отправились на пропускной пункт Райгардас на границе с Беларусью. Увиденное там их удивило - до пропускного пункта тянутся километровые очереди из брошенных автомобилей и, что самое интересное, велосипедов, пишет Rus.TVNET.

Ближе к пропускному пункту образовалась основательная очередь из автомобилей, которая тянется на несколько километров. На самом пункте несколько автомобилей ждут проверки. Впрочем, машины - не единственное, что здесь оставили - на обочине валяются велосипеды. Оказывается, они брошены здесь намеренно и создают проблемы.