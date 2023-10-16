Жителей Эстонии призывают покупать уцененные продукты

Сегодня, 16 октября, под эгидой ООН, отмечается Всемирный день продовольствия (World Food Day). Главная цель - повышение уровня осведомленности в отношении продовольственных проблем, существующих в мире.
Согласно данным исследования, в Эстонии ежегодно образуется около 167 000 тонн пищевых отходов, из которых половина приходится на домашние хозяйства, и примерно 12 процентов на предприятия торговли. Однако общей целью бизнеса и розничных покупателей должно быть достижение нулевого уровня пищевых отходов, считает директор по инновациям Reitan Convenience Estonia (бренды R-Kiosk и Caffeine) Берит Хейнметс.
Несмотря на то, что большая часть отходов возникает в домашних хозяйствах, розничные магазины играют важную роль в формировании потребительских привычек и повышении осознанности.
«Продукты питания являются одной из наиболее важных категорий бизнеса R-Kiosk и Caffeine и формируют большую часть экологического следа. Во-первых, производство продуктов питания требует значительного количества энергии, что вызывает изменения климата и окружающей среды. Во-вторых, продукты, попавшие на свалку, начинают выделять парниковые газы, усиливая климатическое воздействие, которое уже возникло из-за производства и транспортировки», – говорит Хейнметс.
У продуктов питания есть еще одна несколько скрытая сторона, о которой часто не думают – это понимание того, как они попадают на прилавок магазина и далее в дома потребителей. Для приготовления пищи используется сырье, которое необходимо выращивать.
«В случае многих готовых блюд рецепты тщательно разрабатываются, согласовываются различные пищевые компоненты – это также ресурс. Продукты производятся, упаковываются, транспортируются, а затем они попадают на полку магазина благодаря усилиям многих людей. Это целый процесс, который требует затрат ресурсов и планирования, но несмотря на все усилия, в сфере розничной торговли всегда остается избыток продуктов», - говорит она.
Одна из самых больших проблем, которые возникают у розничных сетей магазинов, остается негативное отношение покупателей к товарам со скидкой.
«К сожалению, мы видим, что многие люди боятся покупать уцененные в конце дня продукты, например, свежую выпечку или салаты, несмотря на то, что они по-прежнему качественные, но по более выгодной цене. Именно сегодня каждый человек может подумать, что отдав предпочтение продуктам со скидкой, мы совершим маленький вклад в то, чтобы еда не попала в мусор. Таким образом, мы вместе делаем шаг в сторону к сокращения продуктовых отходов и сохраняем окружающую среду», – говорит она.
Компания Reitan Convenience поставила перед собой цель достичь нулевых продуктовых потерь, чтобы в будущем ни один продукт не попадал бы в мусорное ведро. Первый шаг сделан – если в прошлом году 12 процентов продукции попало в мусор, в этом году этот показатель был снижен до девяти процентов. Это изменение произошло в основном благодаря увеличению доли пожертвований – продукты, которые не попадают в корзину покупателей, отправляются к нуждающимся через Продуктовый банк, продуктовые шкафы или другие каналы.