Жителей Эстонии призывают покупать уцененные продукты

Одна из самых больших проблем, которые возникают у розничных сетей магазинов, остается негативное отношение покупателей к товарам со скидкой.

«К сожалению, мы видим, что многие люди боятся покупать уцененные в конце дня продукты, например, свежую выпечку или салаты, несмотря на то, что они по-прежнему качественные, но по более выгодной цене. Именно сегодня каждый человек может подумать, что отдав предпочтение продуктам со скидкой, мы совершим маленький вклад в то, чтобы еда не попала в мусор. Таким образом, мы вместе делаем шаг в сторону к сокращения продуктовых отходов и сохраняем окружающую среду», – говорит она.