Начался очередной призыв в армию Эстонии: количество добровольцев поражает

Причем почти половина из начинающих срочную службу - добровольцы, сообщила генеральный директор Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески, отметив в качестве положительного момента значительное увеличение за последние годы доли молодых людей, идущих в армию добровольно.

«Число молодых людей, которые со следующей недели добровольно пойдут служить в Силы обороны, составляет 46 процентов по сравнению с 42 процентами год назад и 38 процентами годом ранее, - сказала Раннавески. - Однако следует учитывать, что процент добровольцев среди молодых людей, поступающих на службу в качестве основных призывников в октябре, ниже в сравнении с числом молодых людей, поступающих в качестве допризывника в июле».

По мнению Раннавески, причина роста доли основных добровольцев кроется в синергии проектов, запущенных в последние годы, и хорошей работе преподавателей курса государственной обороны.

«С этого года в Департаменте оборонных ресурсов открыт отдел добровольной службы, благодаря хорошей работе которого мы смогли охватить большее количество молодежи и тем самым познакомить их с преимуществами военной службы. Кроме того, мы стали привлекать к обучению больше призывников, которые приходят поделиться своим положительным опытом службы в своих бывших учебных заведениях», - рассказала Раннавески.

Она добавила, что с этого года обязательным предметом стало и изучение основ государственной обороны - это даст возможность знакомить с гособороной каждого молодого человека, обучающегося в школе.

Октябрьский призыв продлится восемь месяцев и в ходе этого цикла пройдет подготовку рядовой состав Сил обороны.