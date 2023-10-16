Подруга Криштиану Роналду взбесила израильтян

Война между Израилем и ХАМАСом забирает все больше жертв. ООН и другие связанные с правами человека организации призывают остановить кровопролитие. К числу последних пожелала примкнуть и подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез. К сожалению, испанка усугубила ситуацию.
В своей соцсети, насчитывающей более 52 млн подписчиков, Родригез опубликовала трогательную фотографию, на которой была запечатлена крохотная девочка, сидящая на руинах и баюкающая на коленях розового мишку.
Однако Джорджина Родригез не учла тот факт, что фотография была сделана в секторе Газа – израильские СМИ истолковали сделанный в этом регионе снимок как то, что Родригез выбрала сторону в этой войне.
Родригез осознала ошибку, но было поздно: сотни разгневанных израильтян начали бомбить ее сообщениями. В итоге она удалила фотографию и залила новую: на ней та же арабская девчушка и мальчик-израильтянин. Также она добавила эмотикон, призывающий к миру.
Georgina after deleting the previous post. https://t.co/5Y4smaWYCq pic.twitter.com/tBtNEDuzvk— A (@IconicCristiano) October 11, 2023