Подруга Криштиану Роналду взбесила израильтян

В своей соцсети, насчитывающей более 52 млн подписчиков, Родригез опубликовала трогательную фотографию, на которой была запечатлена крохотная девочка, сидящая на руинах и баюкающая на коленях розового мишку.

Однако Джорджина Родригез не учла тот факт, что фотография была сделана в секторе Газа – израильские СМИ истолковали сделанный в этом регионе снимок как то, что Родригез выбрала сторону в этой войне.