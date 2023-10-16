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Подруга Криштиану Роналду взбесила израильтян

rus.postimees.ee
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Джорджина Родригез и Криштиану Роналду с детьми - недавно семья перебралась в Саудовскую Аравию.
Джорджина Родригез и Криштиану Роналду с детьми - недавно семья перебралась в Саудовскую Аравию. Фото: AHMED YOSRI

Война между Израилем и ХАМАСом забирает все больше жертв. ООН и другие связанные с правами человека организации призывают остановить кровопролитие. К числу последних пожелала примкнуть и подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез. К сожалению, испанка усугубила ситуацию.

В своей соцсети, насчитывающей более 52 млн подписчиков, Родригез опубликовала трогательную фотографию, на которой была запечатлена крохотная девочка, сидящая на руинах и баюкающая на коленях розового мишку.

Однако Джорджина Родригез не учла тот факт, что фотография была сделана в секторе Газа – израильские СМИ истолковали сделанный в этом регионе снимок как то, что Родригез выбрала сторону в этой войне.

Родригез осознала ошибку, но было поздно: сотни разгневанных израильтян начали бомбить ее сообщениями. В итоге она удалила фотографию и залила новую: на ней та же арабская девчушка и мальчик-израильтянин. Также она добавила эмотикон, призывающий к миру.

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