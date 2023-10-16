Видео ⟩ «Оскорблял и показал средний палец»: в Таллинне нарушитель ПДД спровоцировал конфликт на дороге

«Хочу показать вам, какой хам и, извините, больной человек работает в Pindi Kinnisvara и ездит по дорогам. В течение 30 секунд я получал оскорбления от взрослого буйвола, нарушившего правила ПДД. И вместо того, чтобы извиниться, что перекрыл дорогу, или отъехать назад, он показал средний палец, а потом и вообще выдал такое, что без внимания не должно оставаться. Вы считаете, это нормально?» - подписал присланное в редакцию Rus.Postimees видео Александр.