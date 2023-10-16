В Швеции показали документальный фильм с критикой теорий заговора о пароме «Эстония»

Документальный фильм Боссе Линдквиста и Линуса Брохульта, первоначально названный «"Эстония" и мифы», рассматривает серию фильмов Хенрика Эвертссона «"Эстония" – открытие, которое изменило все» и указывает на ее недостатки, приемы манипулирования и искажения. В частности, внимание акцентируется на заключительной части серии, ошибочно удостоенной премии Бонньера, в которой Эвертссон дошел до пробоины в корпусе парома – на самом деле, двух пробоин. То, что в фильме было драматически представлено как единственное повреждение, Эстонский центр расследований в сфере безопасности в своем отчете, кстати, назвало «Пробоиной Discovery».

«Новые исследования показали, что в фильме были тщательно подобраны ракурсы съемки, чтобы пробоина выглядела более драматично», – прокомментировал как показанную Эвертссоном пробоину, так и кадры морского дна руководитель компании Ocean Discovery Ингемар Лундгрен, которая позже принимала участие в исследовании морского дна.

Один из авторов фильма, Боссе Линдквист в крупнейшей шведской ежедневной газете Dagens Nyheter от 3 октября опубликовал пространную статью под названием «СМИ купили смутные мифы об "Эстонии"».

«Крупнейшие телекомпании и газеты нередко усиливали ужасные истории, а не опровергали их. Это указывает на системный недостаток СМИ, заключающийся в том, что трудно поставить на службу правде факты, когда им противостоят слухи о сомнительных тайнах", – критикует шведские СМИ Линдквист в своей статье.