В Швеции показали документальный фильм с критикой теорий заговора о пароме «Эстония»

Шведское государственное телевидение (SVT) показало на своем научном канале часовой документальный фильм «"Эстония" и мифы», в котором развенчиваются конспирологические теории, связанные с кораблекрушением в 1994 году парома «Эстония», и исследуются причины их распространения.
Документальный фильм Боссе Линдквиста и Линуса Брохульта, первоначально названный «"Эстония" и мифы», рассматривает серию фильмов Хенрика Эвертссона «"Эстония" – открытие, которое изменило все» и указывает на ее недостатки, приемы манипулирования и искажения. В частности, внимание акцентируется на заключительной части серии, ошибочно удостоенной премии Бонньера, в которой Эвертссон дошел до пробоины в корпусе парома – на самом деле, двух пробоин. То, что в фильме было драматически представлено как единственное повреждение, Эстонский центр расследований в сфере безопасности в своем отчете, кстати, назвало «Пробоиной Discovery».
«Новые исследования показали, что в фильме были тщательно подобраны ракурсы съемки, чтобы пробоина выглядела более драматично», – прокомментировал как показанную Эвертссоном пробоину, так и кадры морского дна руководитель компании Ocean Discovery Ингемар Лундгрен, которая позже принимала участие в исследовании морского дна.
Один из авторов фильма, Боссе Линдквист в крупнейшей шведской ежедневной газете Dagens Nyheter от 3 октября опубликовал пространную статью под названием «СМИ купили смутные мифы об "Эстонии"».
«Крупнейшие телекомпании и газеты нередко усиливали ужасные истории, а не опровергали их. Это указывает на системный недостаток СМИ, заключающийся в том, что трудно поставить на службу правде факты, когда им противостоят слухи о сомнительных тайнах", – критикует шведские СМИ Линдквист в своей статье.
В фильме «"Эстония" и мифы» ключевым рассказчиком выступает археолог и литератор Йонатан Линдстрем, потерявший своих родителей во время кораблекрушения. Он говорит, что он и его братья и сестры договорились помнить своих родителей такими, какими они были при жизни.
«Я надеюсь, что мы оставим "Эстонию" там, где она лежит, и будем жить дальше без теорий заговора», – подчеркнул Линдстрем.
В фильме принимают участие эстонские исследователи Эда Калмре и Кристьян Табри, а также телеведущий Михкель Кярмас. Также было показано архивное интервью с выжившим в кораблекрушении системным инженером «Эстонии» Хенриком Силласте, записанное вскоре после катастрофы.
Те, кто посчитал, что фильм Линдквиста и Брохульта нанес ущерб их репутации, принялись себя защищать. В тот же день Ларс Ангстрем и Йохан Риддерстолпе выступили в газете Dagens Nyheter со статьей «Не подавляйте дебаты об "Эстонии" – сомнительные факты требуют ответов».
Однако сам Эвертссон опубликовал в вечерней газете Expressen статью под заголовком «SVT обвиняет нас во лжи и фальши», в которой обвинил создателей нынешнего документального фильма Линдквиста и Брохульта в том, что они не дали высказаться создателям фильма Discovery.
Однако в заключительных титрах фильма Линдквиста и Брохульта указано, что авторы фильма Discovery «"Эстония" – открытие, которое меняет все» не захотели давать интервью, а на упреки в недостоверной схеме морского дна, показанную в их фильме, они письменно ответили, что сожалеют об ошибке в масштабе.
Фильм на шведском языке в течение двух лет будет доступен в интернете без гео-блокировки, посмотреть его можно здесь.