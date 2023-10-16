В результате атаки ХАМАС погибла гражданка Латвии

В результате нападения палестинской террористической группировки ХАМАС в Израиле погибла женщина с двойным израильско-латвийским гражданством, подтвердили в МИД Латвии.
Женщина уже долгое время проживала в Израиле и была убита на музыкальном фестивале 7 октября, когда произошло нападение ХАМАС, сообщила телеканалу TV3 пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в социальных сетях сообщил, что министерство получило известие о гибели женщины от ее семьи.
«Глубочайшие соболезнования семье и близким», - написал Кариньш. Соболезнования выразили также президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.