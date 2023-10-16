В результате атаки ХАМАС погибла гражданка Латвии

Женщина уже долгое время проживала в Израиле и была убита на музыкальном фестивале 7 октября, когда произошло нападение ХАМАС, сообщила телеканалу TV3 пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в социальных сетях сообщил, что министерство получило известие о гибели женщины от ее семьи.