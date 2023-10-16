Пн, 16.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В результате атаки ХАМАС погибла гражданка Латвии

BNS
Facebook
Comments
Полиция и скорая помощь в Иерусалиме.
Полиция и скорая помощь в Иерусалиме. Фото: AMMAR AWAD

В результате нападения палестинской террористической группировки ХАМАС в Израиле погибла женщина с двойным израильско-латвийским гражданством, подтвердили в МИД Латвии.

Женщина уже долгое время проживала в Израиле и была убита на музыкальном фестивале 7 октября, когда произошло нападение ХАМАС, сообщила телеканалу TV3 пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в социальных сетях сообщил, что министерство получило известие о гибели женщины от ее семьи.

«Глубочайшие соболезнования семье и близким», - написал Кариньш. Соболезнования выразили также президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх