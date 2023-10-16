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В Таллинне пострадал упавший со строительных лесов рабочий

BNS
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Строительные леса.
Строительные леса. Фото: Eero Vabamägi

В минувшую пятницу, 13 октября, в столичном районе Пирита произошел инцидент, в результате которого пострадал упавший со строительных лесов рабочий.

Около 15.00 спасатели получили вызов на улицу Вабарна в Пирита, где во время строительных работ с третьего этажа на строительные леса второго этажа упал мужчина, сообщил представитель Пыхьяского спасательного центра.

Поскольку транспортировка пострадавшего была затруднена, спасатели из Мууга с помощью страховочных ремней спустили мужчину со строительных лесов и передали его сотрудникам скорой помощи.

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