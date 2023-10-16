В минувшую пятницу, 13 октября, в столичном районе Пирита произошел инцидент, в результате которого пострадал упавший со строительных лесов рабочий.
В Таллинне пострадал упавший со строительных лесов рабочий
Около 15.00 спасатели получили вызов на улицу Вабарна в Пирита, где во время строительных работ с третьего этажа на строительные леса второго этажа упал мужчина, сообщил представитель Пыхьяского спасательного центра.
Поскольку транспортировка пострадавшего была затруднена, спасатели из Мууга с помощью страховочных ремней спустили мужчину со строительных лесов и передали его сотрудникам скорой помощи.