ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин не случайно заговорил о том, что российские войска в Украине заняты обороной

Как и Россия, Китай тоже вступил в ближневосточный процесс с посланиями, суть которых - отговорить Израиль от проведения наземной операции в секторе Газа. Более серьезные амбиции Китая в отношении Ближнего Востока возникли в последнее десятилетие. Теперь Пекин готов отправить в регион специального посланника, чтобы создать там некую миротворческую и посредническую среду.

На данный момент это не выглядит очень серьезной инициативой. Главным мотивом этого шага может быть демонстрация того, что Китай также готов создать противовес быстро растущему военному присутствию США на Ближнем Востоке.

Важное послание с палестинской стороны

Четкое заявление главы палестинской администрации Махмуда Аббаса о том, что ХАМАС не представляет палестинцев, имеет большое значение. Это мешает Ирану претендовать на политическую роль в событиях в Газе и дает возможность разграничить израильскую политику сдерживания и атаки на силы ХАМАС в секторе Газа.

Ситуация на Западном берегу не вышла из-под контроля. На северной границе Израиля часто происходят перестрелки между «Хезболлой» и армией Израиля, которые, однако, пока не переросли в полномасштабную войну. Однако контрудары Израиля были гораздо более мощными и точными, и «Хезболла» вряд ли заинтересована в том, чтобы и дальше терпеть потери в такой форме.