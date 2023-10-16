ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин не случайно заговорил о том, что российские войска в Украине заняты обороной

Ситуация на фронтах
Количество попыток атаковать со стороны российской армии незначительно возросло.
На направлении Сватово и Северодонецка российские войска по-прежнему действовали в северной и центральной части линии фронта, но в целом изменений в расположении войск не возникло.
В Бахмуте российские войска активно пытались контратаковать, чтобы отбросить украинские войска с недавно занятых позиций, но результатов российские войска не добились. Украинские войска вчера не пытались наступать в этом районе.
В окрестностях Донецка интенсивность попыток России наступать снижается. Бронетехника используется в значительно меньшей степени, а численность атакующих подразделений уменьшилась. Войска изнурены и требуют пополнения резервами. Российская армия, конечно, еще пытается что-то сделать, но основные силы, предназначенные для наступления, вероятно, на исходе.
На Южном фронте количество контрнаступлений российских войск также несколько возросло, однако отбросить украинские войска россиянам не удалось. Украинским войскам удалось улучшить свои позиции лишь в направлении Токмака, в других местах за последнюю неделю они, по сути, не смогли продвинуться.
Публичное выступление Путина
Владимир Путин произнес длинную речь о ситуации на войне. По его словам, украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя на некоторых участках противник готовится продолжить наступательные действия. Путин сказал, что российские войска находятся в состоянии активной обороны и существенно улучшают свои позиции на нескольких участках.
Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что российское руководство поставило перед армией задачу вновь начать крупное наступление в начале октября. Также появилась информация из других источников, будто бы цель нового наступления - занять все контролируемые ВСУ районы Донбасса к началу зимы или к началу года.