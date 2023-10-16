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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин не случайно заговорил о том, что российские войска в Украине заняты обороной

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Украинские беспилотники атаковали подстанцию в Белгродской области
  • Примечательно конкретное заявление сделал глава палетинской администрации Махмуд Аббас
  • Кремль ставит армии задачу начать в конце октября новое крупное наступление

Населению России перестали даже объяснять, в чем смысл и цель всей этой войны в Украине, обращает внимание на важный сдвиг в действиях российского режима эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Как и Россия, Китай тоже вступил в ближневосточный процесс с посланиями, суть которых - отговорить Израиль от проведения наземной операции в секторе Газа. Более серьезные амбиции Китая в отношении Ближнего Востока возникли в последнее десятилетие. Теперь Пекин готов отправить в регион специального посланника, чтобы создать там некую миротворческую и посредническую среду.

На данный момент это не выглядит очень серьезной инициативой. Главным мотивом этого шага может быть демонстрация того, что Китай также готов создать противовес быстро растущему военному присутствию США на Ближнем Востоке.

Важное послание с палестинской стороны

Четкое заявление главы палестинской администрации Махмуда Аббаса о том, что ХАМАС не представляет палестинцев, имеет большое значение. Это мешает Ирану претендовать на политическую роль в событиях в Газе и дает возможность разграничить израильскую политику сдерживания и атаки на силы ХАМАС в секторе Газа.

Ситуация на Западном берегу не вышла из-под контроля. На северной границе Израиля часто происходят перестрелки между «Хезболлой» и армией Израиля, которые, однако, пока не переросли в полномасштабную войну. Однако контрудары Израиля были гораздо более мощными и точными, и «Хезболла» вряд ли заинтересована в том, чтобы и дальше терпеть потери в такой форме.

ХАМАС также осуществил вчера очень масштабные ракетные обстрелы израильских городов. Пока неясно, когда начнется наземное наступление в Газе, но Израиль не может откладывать его надолго. На сегодняшний день представляется, что большинство палестинцев из северной части сектора перебрались в южную часть в соответствии с предупреждением Израиля.

Это означает определенное политическое поражение ХАМАС, поскольку они настаивали на том, чтобы люди оставались на месте и никуда не уезжали. Ближайшие дни покажут, сможет ли ХАМАС на самом деле оказать серьезное сопротивление, или же его силы просто разбегутся.

Украинские дроны

Вчера утром Минобороны России опубликовало информацию о том, что в ночь на 15 октября территории Белгородской и Курской областей были атакованы с помощью 27 украинских беспилотников. Из сообщения можно было сделать вывод, что ПВО сбила все дроны. Вчера же анонимный источник в украинских спецслужбах сообщил, что дроны успешно атаковали подстанцию в Белгородской области, лишив энергоснабжения несколько важных армейских подразделений в регионе. В украинских СМИ также появилось видео успешной атаки на подстанцию.

Украина еще несколько раз атаковала инфраструктуру энергосистемы в России с помощью дронов. В настоящее время Украина проводит информационную кампанию в СМИ. Сигнал Украины заключается в том, что если бы Россия предприняла еще одну атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, то Украина будет готова ответить аналогичными атаками на российской территории. При этом в последние недели Украина сократила количество атак с использованием дронов; возможно, это связано с подготовкой к зимней кампании.

Сегодня ночью Россия волнами наносила комбинированные удары ракетами и иранскими беспилотниками по городам в северной и центральной частях Украины. О результатах ударов пока не сообщалось.

Ситуация на фронтах

Количество попыток атаковать со стороны российской армии незначительно возросло.

На направлении Сватово и Северодонецка российские войска по-прежнему действовали в северной и центральной части линии фронта, но в целом изменений в расположении войск не возникло.

В Бахмуте российские войска активно пытались контратаковать, чтобы отбросить украинские войска с недавно занятых позиций, но результатов российские войска не добились. Украинские войска вчера не пытались наступать в этом районе.

В окрестностях Донецка интенсивность попыток России наступать снижается. Бронетехника используется в значительно меньшей степени, а численность атакующих подразделений уменьшилась. Войска изнурены и требуют пополнения резервами. Российская армия, конечно, еще пытается что-то сделать, но основные силы, предназначенные для наступления, вероятно, на исходе.

На Южном фронте количество контрнаступлений российских войск также несколько возросло, однако отбросить украинские войска россиянам не удалось. Украинским войскам удалось улучшить свои позиции лишь в направлении Токмака, в других местах за последнюю неделю они, по сути, не смогли продвинуться.

Публичное выступление Путина

Владимир Путин произнес длинную речь о ситуации на войне. По его словам, украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя на некоторых участках противник готовится продолжить наступательные действия. Путин сказал, что российские войска находятся в состоянии активной обороны и существенно улучшают свои позиции на нескольких участках.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что российское руководство поставило перед армией задачу вновь начать крупное наступление в начале октября. Также появилась информация из других источников, будто бы цель нового наступления - занять все контролируемые ВСУ районы Донбасса к началу зимы или к началу года.

Говорить о военной операции в Украине как об оборонительных действиях российской армии, по сути, равносильно признанию поражения. Этим заявлением Путин, видимо, хотел уменьшить общественное психологическое давление на российские силы в Украине.

Не исключено, что российские власти хотят успокоить и собственных жителей, поскольку в последние недели в соцсетях вновь начали распространяться сообщения об очень плохо организованных штумах российскими силами украинских позиций, которые закончились огромными потерями среди российских войск.

Путин пытается создать впечатление, что российская армия действует мудро и осмотрительно, а украинцы тем временем свирепствуют. Таким образом, вся подоплека военной спецоперации полностью изменилась, и ход войны, конечно, не соответствует ожиданиям Путина. Самое главное, что народу России больше не будут объяснять, в чем состоят смысл и цель всей этой войны.

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